Lego, Build To Give: donati 10.000 set di mattoncini ai bimbi in ospedale

Build To Give – Costruisci e dona è un progetto che vede protagonisti in prima persona i bambini che, ogni giorno, si divertono a costruire con i mattoncini. Si tratta di un aiuto simbolico, importante per trasmettere ai bimbi ricoverati il sorriso e la mano tesa di tanti amici “di costruzione” rendendoli parte dell’obiettivo di LEGO Italia: donare 10.000 set LEGO a bambini in ospedale durante le festività. Fondamentale per la riuscita del progetto è stato l’apporto di Fondazione ABIO che ha aiutato LEGO Italia a raggiungere, tramite la rete di volontari ABIO, 200 reparti pediatrici in tutta Italia.

L’obiettivo è stato raggiunto e la missione compiuta e per festeggiare LEGO Italia attende le famiglie intere nel weekend del 15 e 16 dicembre a palazzo Pirelli e al palazzo della Regione per divertirsi costruendo decorazioni natalizie in mattoncini LEGO.

Grazie all’ospitalità del Consiglio regionale della Lombardia e della Giunta della Regione Lombardia, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, sarà possibile prendere parte a Build To Give – Costruisci e dona al 31° piano di Palazzo Pirelli (Belvedere Iannacci) e al pianterreno del Palazzo della Regione sabato 15 Dicembre dalle 14.00 alle 17.30 (con ultimo ingresso alle 17.00) e domenica 16 Dicembre dalle 11.00 alle 19.00 con ultimo ingresso alle 18.30 in entrambe le location.

Promoter di eccezione che aiuteranno i bambini nella costruzione delle decorazioni natalizie saranno i dipendenti di LEGO Italia che sono immensamente felici di poter prendere parte attivamente al progetto.

Da non perdere il gigantesco albero in mattoncini alto ben 7 mt. esposto in piazza Città di Lombardia tutto realizzato in mattoncini LEGO e decorato con gli ornamenti di Natale realizzati dai bambini durante tutta la campagna Build to Give – Costruisci e dona.

Build To Give in Italia è uno dei tanti tasselli di ciò che avverrà in tutto il Mondo: il Gruppo LEGO, infatti, donerà 500.000 scatole di mattoncini colorati ai bambini in difficoltà a livello globale.

Grazie giovani costruttori… missione compiuta. Vi aspettiamo per gli ultimi giorni di costruzione insieme.