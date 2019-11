Leon, il gatto star con 70mila fan

La storia del gattino Leon è diventata virale. In Brasile è una celebrità: da randagio ad avvocato con tanto di tesserino personale. Come scrive Libero, è anche diventando Presidente onorario di un grande progetto per i diritti degli animali. Leon era uno dei molti randagi che si aggiravano per le strade di Amapà, uno stato del Brasile. Un giorno, durante un forte temporale, cerca disperatamente un rifugio, e lo trova infilandosi in un palazzo della zona. Non sa che l’edificio in questione è la sede dell’Ordine degli avvocati di Amapà, e non immagina neppure che da quel momento la sua vita cambierà, per sempre. Quando gli avvocati ed il personale della struttura hanno visto le sue condizioni hanno deciso di aiutarlo. Viene accolto con amore, asciugato, sfamato e portato dal veterinario, ma soprattutto gli venne dato un tetto sopra le testa.

Nella reception del palazzo gli preparano una cuccia e comincia a gironzolare per l’edificio, giocando e diventando la mascotte dello studio, circondato da amore ed affetto. Ma qualcuno comincia a lamentarsi “Un gatto randagio non può stare in un ufficio pubblico”, “Questo è un posto rispettabile, non un gattile”. La questione venne risolta grazie all’intervento del Presidente dell’ordine, amante dei gatti, che irritato dalle continue e ingiuste lamentele ha deciso di regolarizzare la posizione di Leon, adottandolo e nominandolo avvocato ad Honorem con tanto di tesserino personale, dandogli così pieno diritto di vivere nel palazzo.

Il micio quindi può girare indisturbato ovunque, senza che possa essere additato come intruso, dormire su un tavolo o su una poltrona, considerato a tutti gli effetti un “collega” dei legali dello studio. La sua storia lo ha reso famoso non solo in Brasile ma in tutto il mondo, tanto da avere una pagina Instagram dedicata a lui, seguita da oltre 70.000 followers. Il Presidente dell’ordine degli avvocati ha anche deciso di fare di Leon la mascotte di un grande progetto: “Stiamo avviando un istituto per i diritti degli animali, e Leon sarà il Presidente onorario”.