Les Copains passa a Super di Zambelli

La Bvm, società fondata dal Mario Bandiera, titolare del marchio Les Copains, è stata venduta alla società Super che fa riferimento alla famiglia Zambelli, già proprietaria del maglificio Bruno’s di San Matteo della Decima a San Giovanni in Persiceto, Bologna. “Dopo una trattativa tra le parti durata alcuni mesi – si legge in un comunicato stampa – il contratto di cessione è stato firmato nella tarda serata del 26 settembre e la newco guidata da Rodolfo Zambelli è ora pronta a proseguire il cammino dello storico marchio, nel rispetto e in continuità con i valori imprenditoriali e la visione di qualità ed innovazione che ne hanno caratterizzato il percorso fino a raggiungere l’attuale notorietà e apprezzamento a livello internazionale”. La cessione avrà efficacia dal 1° ottobre 2019 per le attività corporate e wholesale condotte dall’headquarter di Bologna. La cessione delle attività retail sarà effettiva dal 1° febbraio 2020. “Il buon esito dell’operazione – si legge nella nota – è stato agevolato dalla disponibilità degli eredi della famiglia Bandiera, dalla fattiva cooperazione delle organizzazioni sindacali di categoria e dalle istituzioni della Città Metropolitana di Bologna, nello specifico l’Assessore al lavoro ed attività produttive, Marco Lombardo“.

La vendita di Bvm avviene a un anno di distanza dalla scomparsa di Bandiera. E dovrebbe portare a un risanamento della società, da tempo in crisi. Prima dell’estate, su proposta della Filctem Cgil di Bologna, era stato proclamato anche uno sciopero dei dipendenti preoccupati per le prospettive future dell’azienda emiliana. Nel corso dell’estate, riporta Il Resto del Carlino, “su 75 dipendenti, 32 avrebbero dovuto accettare il licenziamento volontario. Le firme, sia quelle delle 43 lavoratrici passate nella nuova azienda, sia di quelle che hanno accettato di uscire in cambio di un incentivo e della priorità nelle assunzioni se in futuro dovesse aumentare la forza lavoro, sono arrivate nel corso della settimana”.

Da pambianconews.com

https://www.pambianconews.com/2019/09/30/les-copains-passa-a-super-di-zambelli-274066/