Levi’s, rivoluzione in arrivo. Addio alle taglie, jeans sostenibili e...

"Le taglie saranno un concetto superato entro 10 anni. Ognuno potrà procedere al proprio body scan attraverso una fotocamera”. Ne è convinto il CEO di Levi Strauss, Chip Bergh, che alla Cnbc si è detto convinto che il modello di taglie tradizionale sia destinato a scomparire, quando gli scanner per il corpo e le fotocamere consentiranno ai clienti di acquistare vestiti che si adattano esattamente alla loro corporatura. Le innovazioni tecnologiche di Levi's, come riporta Pambianconews, puntano alla personalizzazione delle proposte in chiave sostenibile, pensando al made to measure come metodo per ridurre sprechi e resi.

Tra i programmi green di Levi’s ci sono anche Water Less (che avrebbe già consentito il risparmio di 3 miliardi di litri d’acqua per la finitura dei jeans) e Flx, la tecnologia laser che conferisce ai pantaloni l’aspetto che i consumatori desiderano, riducendo il tempo necessario per produrre i jeans, nonché il lavoro fisico e le sostanze chimiche necessarie per completare il processo.