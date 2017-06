Lidl arruola Heidi Klum come stilista. E lancia le sue fashion week

Svolta per Lidl, che sbarca ufficialmente nel settore moda. La grande catena tedesca ha annunciato l’ingaggio della top model Heidi Klum per raggiungere un posizionamento più altoe lancia anche delle "fashion week" interne, che si ripeteranno nel corso dell’anno e permetteranno l’acquisto di articoli fashion nei punti vendita Lidl di tutto il mondo. Heidi Klum ha firmato una collezione che verrà presentata a fine anno in esclusiva presso tutti i punti vendita Lidl e di cui sarà anche testimonial.



La sfida di Lidl alle catene di abbigliamento low-cost è stata lanciata da qualche anno, come ricorda PambiancoNews. La sua linea di abbigliamento è disponibile in Italia dal 2009. Lo scorso settembre, il primo salto di qualità, quando la collezione Esmara ha aperto il primo temporary store ad Amburgo, nel cuore del quartiere del lusso. Qualche mese fa, poi, il gruppo dei supermercati ha presentato in Gran Bretagna, sempre sotto il marchio Esmara, il primo total look Lidl per meno di 30 sterline (circa 35 euro).



Lidl, peraltro, non è sola. Il mondo dei supermercati si sta sempre più spostando sul segmento moda: anche altri player come Tesco, Asda e Sainsbury’s hanno lanciato di recente collezioni fashion. Senza contare i casi di Carrefour o dell’italiana Coop.