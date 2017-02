Lingerie e collant diventano "insalata": la moda sostenibile nutre il pianeta

“Green is the new black”, e Wolford, azienda austriaca che da oltre 60 anni si distingue per l’uso attento delle risorse, processi ecocompatibili, e misure specifiche per proteggere gli ecosistemi, sa che la sostenibilità non è un trend, ma una necessità ed una scelta di consapevolezza.

Di qui la volontà del team Production Development di Wolford di estendere il proprio impegno ecologico, per un futuro più sostenibile. E se la tua lingerie e le tue calze potessero trasformarsi in nutrienti per il pianeta? E i filati di cui sono fatti fossero parte di un ciclo infinito senza scarti? E gli ingredienti fossero non tossici e sicuri per l’ambiente? Queste sono solo alcune delle domande che si sono posti e sulle quali si sono confrontati negli ultimi 3 anni in casa Wolford.

La risposta rivoluzionaria dell’azienda austriaca è stata presentata in anteprima a Parigi il 6 febbraio 2017: il primo prototipo di collant e lingerie sicuri per i cicli biologici.