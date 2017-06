Crolla il consumo di birra, bene le bollicine. Salgono gin, tequila e whisky

Ecco la mappa dei consumi mondiali di bevande alcoliche, tracciata da Iwsr (International Wine & Spirits Research). Si conferma che la quantità è in calo dell’1,3% nettamente superiore al decremento dei cinque anni precedenti, quando la flessione media annua era contenuta allo 0,3%. A spingere il basso il dato, come scrive PambiancoNews, è soprattutto la birra, il più diffuso tra i prodotti del beverage alcolico, che lascia sul terreno l’1,8%, mentre il vino è più o meno stabile (-0,1%) grazie alla performance delle bollicine, protagoniste di un incremento dell’1,8% che non riesce comunque a compensare del tutto la perdita dei vini fermi (-0,5%).

Tra gli spirits continua la corsa del gin, in ripresa del 3,7%, e soprattutto della tequila, che nel 2016 ha aumentato le proprie vendite del 5,2%. In evidenza anche i whisky, +1,7% nell’ultimo anno. Per i prossimi quattro anni, Iwsr stima una ripresa dei consumi pari allo 0,8% principalmente legata agli acquisti degli spumanti, che dovrebbero mettere a segno un consumo aggiuntivo di 220 milioni di litri, della birra in Asia e nell’Africa subsahariana, infine dei drink misti.

Quanto alla vodka, il risultato è stato trainato in basso dai mancati consumi in Russia, primo mercato mondiale per il distillato di cereali, che ha ceduto il 9,3% in un solo anno.