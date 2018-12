Liu Jo lancia la nuova it-bag con lo spot "It’s me". VIDEO

Per presentare il nuovo spot "It’s Me" sulla it-bag del prossimo Natale, Liu Jo punta tutto sulla personalità della donna che la indossa e sulla totale libertà di espressione, raccontata dalla self-confidence e dalla forza ineguagliabile di uno stile personale.

Il nuovo spot tv, realizzato insieme a DLVBBDO con la Direzione Creativa Esecutiva di Stefania Siani, ha come protagonista una donna che svela diversi lati della sua personalità mostrando una totale complicità con la sua borsa. Il tutto è accompagnato da un mood fashion e glamour, in linea con i codici di comunicazione del brand.

A rafforzare il concetto, le parole della canzone che fanno da sottofondo allo spot: una cover di “I am what I am” di Gloria Gaynor e il nome stesso del film – “It’s Me” – ideato per sottolineare il modo migliore che una donna ha per presentarsi: essere se stessa, sempre e comunque.

Firma la campagna, di cui è volto la modella Hailey Clauson, il regista e fotografo Rankin che vanta prestigiose pubblicazioni e collaborazioni con brand e riviste nel mondo della moda, tra cui Elle, Vogue, GQ, e Dazed.

Lo spot è stato lanciato a fine novembre, sarà on air per circa tre settimane di programmazione e sarà pianificato sulle principali reti generaliste e digitali con forte affinità di target e sulle principali piattaforme on demand.