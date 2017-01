London Fashion Week, i 5 trend per l'uomo alla moda

Milano Moda Uomo 2016

Con la London Fashion Week Men’s 2017 appena chiusa e il Pitti Uomo in pieno svolgimento a Firenze, è tempo di nuovi trend per la moda uomo, che sta raccogliendo sempre più interesse globale anche da parte dei brand che da sempre si sono solo dedicati alla moda donna. Ma quali sono i trend emersi nella City nei giorni scorsi? C’è una parola che tutti hanno pronunciato: wide-leg trousers (pantaloni larghi). Ma non solo. Ecco i 5 trend più hot selezionati grazie alle esperte della piattaforma di moda Stylight.

1.Il maglione a (maxi) collo alto. Londra ci ha mostrato una cosa: se pensate che i maglioni intrecciati e con il collo alto siano giunti al capolinea, vi sbagliate di grosso. Anzi, parliamo di un nuovo trend, che vuole il collo dei maglioni abbondante e alto fino a toccare la barba, rigorosamente piena e dal tocco hipster. L’abbiamo visto da JW Anderson e Oliver Spencer ed è un dettaglio che si abbina perfettamente a cappotti in fine cachemire ma anche a giacche in tweed per le passeggiate nelle location più fredde.

2.I pantaloni palazzo. Ebbene sì, dopo essere divenuti elemento imprescindibile dell’armadio delle donne, i pantaloni dal taglio molto ampio e con pince in vita tornano anche nel guardaroba dell’uomo, portando un’elegante atmosfera anni ‘70 caratterizzata da materiali morbidi e pregiati come la lana mista cachemire. Per i più sportivi ci sono i modelli cargo con tasche. Dite “ciao” ai vostri jeans skinny, uomini; è tempo di “go big or go home”.

3.Pelle, pelle, pelle. Matthew Miller ha portato in passerella giacche in pelle stile aviatore e modello da biker, ma sono molti i designer che a Londra hanno dimostrato che il trend ‘pelle’ va oltre questi modelli più tradizionali. L’uomo osa alla London Fashion Week anche con cappotti neri lunghi stile Matrix. Il consiglio? Evitare il look total black a meno che non siate fan dello stile rock-gotico. Scegliete una camicia botton-up dai toni neutri e jeans con taglio dritto, da abbinare a chelsea boots.

4.Non solo nero: benvenuti, colori! Certo, le collezioni invernali non sono quelle preferite dai colori, ma la sfilate londinesi appena concluse ci hanno fatto cambiare un po’ idea. L’autunno/inverno 2017/2018 apre le porte a colori accesi, marcati e addirittura fluorescenti: Topman Design ha osato con i toni del rosa, giallo e arancio fluo; mentre sono molti i designer che hanno puntato sul patchwork, visto su maglioni e giacche. La regola nella scelta degli abbinamenti: usare i colori con parsimonia.

5.I giubbotti oversize. Balenciaga aveva già lanciato il trend la scorsa stagione, ma i giubbini oversize hanno popolate anche queste passerelle di gennaio 2017. Giacche bomber imbottite, piumini oversize da abbinare ad altrettanto ampi pantaloni e giubbotti dal collo ampio come quelli visti da Casely-Hayford sono saranno i protagonisti del prossimo inverno.