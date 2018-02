Londra, la casa più stretta è in vendita per 1,1 milioni di euro

Nonostante i suoi soli 2,3 metri di larghezza, questa casa londinese ha molto di più da offrire di una "casa delle bambole". Si sviluppa su tre piani per circa 100 100 m² totali e gli architetti hanno fatto miracoli per sfruttare al massimo lo spazio. Con la sua silhouette ultrafine, la "Slim House" di Londra è una delle proprietà più "strette" della capitale britannica. Questa casa atipica è ora messa in vendita dalla società immobiliare Savills per un milione di sterline, ovvero 1,15 milioni di euro.