Lonely Planet: Piemonte prima regione al mondo da visitare nel 2019

Natura, storia, tradizione, cultura, innovazione tecnologica, enogastronomia, sport e relax. Lonely Planet incorona il Piemonte come regione numero uno al mondo da visitare nel 2019. A far conquistare la vetta della classifica del 'Best in travel', sono i punti di forza di un "angolo nord-occidentale dell'Italia, ex roccaforte sabauda, culla dell'unita' nazionale e motore dell'industria nel XX secolo": dalla "vivace scena delle arti contemporanee e della musica elettronica a Torino all'autoritratto di Leonardo Da Vinci alla Biblioteca Reale del capoluogo", dagli "splendidi e remoti sentieri alpini ai magnifici villaggi e alle valli bucoliche che offrono alcuni tra i migliori vini rossi e tartufi bianchi d'Italia". Soddisfatto per il risultato il presidente della Regione Sergio Chiamparino: "Con rispetto e simpatia per i cugini d'Oltralpe - commenta - direi proprio che abbiamo fatto meglio della Borgogna". Per l'assessore regionale al Turismo, Antonella Parigi, si tratta di "un riconoscimento davvero importante, che testimonia il grande lavoro fatto in questi anni per far crescere la nostra regione come destinazione turistica: un impegno che ci ha visti a fianco dei territori e dei tanti operatori che, con noi, credono nello sviluppo di un settore che puo' sempre piu' rappresentare un punto di forza per il Piemonte". "Un traguardo importante e prestigioso - aggiunge - che rappresenta una grande opportunita' per il nostro turismo".