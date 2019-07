Lucebianca annuncia l’acquisizione del marchio Orologi Colonna

Lucebianca, Azienda proprietaria del marchio leBebé, annuncia l’acquisizione del marchio Orologi Colonna, brand italiano con forte potenziale di crescita nel settore di riferimento. Il marchio Orologi Colonna nasce da un’idea di Fabio Colonna di Stigliano: creare degli orologi uomo e donna che potessero donare a chi li indossa eleganza e unicità di stile. Gli Orologi Colonna sono caratterizzati da polsini in tessuto realizzati in Italia recuperando le tecniche tradizionali dell’antica camiceria napoletana nel segno della migliore eccellenza del Made in Italy. Paolo Verde, titolare di Lucebianca ha dichiarato: “Sono felice di questa acquisizione, perché il marchio Colonna ha già espresso nel recente passato grosse potenzialità, e grazie alle sue caratteristiche artigianali e sartoriali molto care al mondo intero, ha ancora molte opportunità di sviluppo da esprimere sul mercato.” Ad oggi Lucebianca può contare su un giro d’affari di dieci milioni di euro nel 2018, e si pone l’obiettivo di realizzare un piano di sviluppo per il nuovo marchio volto ad affermare il brand anche all’estero facendo leva sull’expertise distributiva già consolidata per il marchio leBebé e sulla profonda conoscenza delle peculiarità del mercato.