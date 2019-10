Luisa Spagnoli, la boutique in Galleria a Milano diventa Bottega Storica

Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, 69

Nel salotto di Milano, Luisa Spagnoli è presente da più di mezzo secolo. Oggi il Comune di Milano ha deciso d’insignire la boutique con il riconoscimento di “Bottega Storica”; un Albo prestigioso, che racchiude tutte le attività commerciali dal forte radicamento urbano, tale da conferire loro valore di bene culturale.

Due ampie vetrine in affaccio sulla magnifica pavimentazione di mosaico Neorinascimentale, a un soffio dall’Ottagono, sotto le volte della grandiosa cupola di vetro. L’iconica insegna nera e lucida con il nome del marchio in elegante corsivo, scritto in oro, ancora presente oggi come allora, il 21 maggio 1968, anno della sua inaugurazione.

Recentemente rinnovato nei suoi interni, per rinfrescare spazi e arredamento, eccezion fatta per lo chandelier icona in cristallo di Murano dal design brevettato dalla Maison negli anni 50, divenuto elemento imprescindibile all’interno di tutte le boutique del marchio umbro.

In tempi di globalizzazione e conseguente appiattimento delle identità, questo riconoscimento assume ancor più rilievo sottolineando come il passato possa continuare a vivere proiettandosi nel futuro senza esserne in alcun modo scalfito.

Un valore – quello di questo flagship store Luisa Spagnoli – che va oltre il prestigio degli spazi architettonici; sono i valori del marchio che divengono un bene prezioso e comune da tramandare. Così come lo sono le persone: le tante che nel corso degli anni sono passate dal salotto meneghino, italiane e straniere, che hanno lasciato un loro ricordo in questo posto magico; e le oltre venti addette alle vendite del negozio, formate alla perfezione per garantire un’esperienza di shopping eccellente sotto qualunque aspetto.

Oltre a questo punto vendita, nel capoluogo lombardo Luisa Spagnoli ha altri cinque punti vendita: il primo in assoluto in Corso Vittorio Emanuele, poi in Corso Buenos Aires, in Corso Vercelli, in Corso Genova e in Corso XXII Marzo.