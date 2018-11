Lush apre Tokyo un concept store dedicato alla "bomba da bagno". FOTO

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta un concept inedito e propone un’esperienza di acquisto completamente innovativa volta a fondere online e offline, con l’apertura a Tokyo di un nuovo store interamente dedicato al prodotto simbolo che ha reso l’azienda inglese celebre in tutto il mondo: la bomba da bagno.Dopo il successo dei due concept store dedicati ai prodotti naked, privi quindi di qualsiasi forma di packaging, aperti a Milano lo scorso giugno e a Berlino lo scorso ottobre, Lush conferma il proprio impegno nel portare avanti una vera e propria rivoluzione nel campo della cosmetica con l’apertura del nuovo concept store Lush Harajuku il 22 novembre.Con Lush Harajuku l’inaspettato diventa protagonista: il nuovo negozio giapponese si sviluppa su due piani interamente dedicati alle bombe da bagno, il prodotto iconico che con frizzii, colori e un inconfondibile profumo trasforma ogni vasca da bagno in un’opera d’arte. La vera sfida lanciata dal brand si incentra sull’inedita esperienza di acquisto: realtà aumentata e intelligenza artificiale diventano infatti protagoniste assolute.Una nuova shopping experienceLush Harajuku celebra una completa interazione tra retail fisico ed esperienza digitale: all’interno dello store non sono presenti lavagnette descrittive relative ai prodotti, e non vengono realizzate dimostrazioni in acqua per mostrare gli accattivanti effetti multicolore di ogni bomba da bagno. I clienti vengono invitati a scaricare la nuova applicazione #LushLabs per trasformare il proprio telefono in uno strumento di esplorazione e scoperta: attraverso la scansione di ogni bomba da bagno è infatti possibile scoprire quali sono i suoi ingredienti, le informazioni relative al prodotto e ammirare gli spettacolari effetti della bomba in azione, senza utilizzare una sola goccia d’acqua.Il 22 novembre Lush ha aperto a Tokyo il concept store Lush Harajuku dove realtà aumentata e intelligenza artificiale diventano protagoniste assolute di un’innovativa shopping experience #LushLabsL’arte del bagno: #BathArtLe bombe da bagno sono nate nel 1989 dall’idea rivoluzionaria di Mo Constantine, Co-founder di Lush, e dal desiderio di trasformare il momento del bagno in una coccola pregiata, un’immersione in grado di unire detersione e relax. Il testimone è ora passato al figlio Jack Constantine, che raccoglie l’eredità della madre sviluppando bombe da bagno sempre più complesse, stratificate e multicolori,alla ricerca di effetti sempre nuovi e spettacolari per la pelle e per i sensi. A partire da questa costante ricerca è nata una nuova generazione di bombe da bagno esuberanti e caleidoscopiche, un classico reinterpretato in chiave moderna e visuale capace di trasformare ogni bagno in una vera e propria opera di #BathArt.Il nuovo Lush Harajuku si presenta come il tempio delle bombe da bagno del futuro, il primo store al mondo dove arte e sperimentazione si incontrano e si fondono con il digitale, per creare un’esperienza unica e rivoluzionaria dove il feedback del cliente si conferma sempre come elemento fondamentale. Lush Harajuku è infatti l’ultima frontiera del progetto #LushLabs, nato per trasportare la community Lush all’interno del processo di Ricerca & Sviluppo del brand: con il nuovo store Lush invita a uno step ulteriore, coinvolgendo i propri clienti in una rivoluzionaria esperienza di acquisto capace di unire online e offline.Come prendere parte alla rivoluzione di LushCon l’introduzione dei #LushLabs a partire da aprile 2018, Lush ha dato il via a una vera e propria rivoluzione digitale che rende l’intera community protagonista. Grazie a questo speciale progetto, Lush si propone di aprire le porte dei suoi laboratori e presentare il 29 di ogni mese in esclusiva online rivoluzionarie novità, incoraggiando un feedback aperto dei clienti volto ad accogliere suggerimenti, spunti e opportunità. A partire da novembre #LushLabs diventa anche un’applicazione che potrà essere utilizzata non solo all’interno di Lush Harajuku per unire l’esperienza di acquisto offline all’online, ma anche per permettere alla community Lush globale di diventare parte attiva di questa rivoluzione.Questo progetto si inserisce nella attuale visione aziendale che mira a rimuovere completamente l’utilizzo del packaging relativo ai prodotti per fornire tutte le informazioni necessarie all’acquisto direttamente dallo schermo del proprio smartphone grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata.Nata nel 1995 in Inghilterra, Lush si contraddistingue per etica e innovazione. Lush crea, produce e commercializza cosmetici freschi e fatti a mano, come bombe da bagno, lavadenti e confetti di shampoo solido. Lush si oppone fortemente a qualunque tipo di test sugli animali e supporta commercio equosolidale e comunità in tutto il mondo. Nel 2010 dà il via al pionieristico progetto Sustainable Lush Fund a supporto delle comunità che producono gli ingredienti dei prodotti Lush.Nel 2012, a testimonianza dell’impegno e della dura lotta contro la sperimentazione animale, Lush lancia il Lush Prize in collaborazione con Ethical Consumer: un fondo di £250.000 volto a premiare chiunque riesca a dare un contributo significativo a trovare alternative e porre ne ai test sugli animali. Nel 2017 lancia il Lush Spring Prize, sempre in collaborazione con Ethical Consumer: un fondo di £200.000 volto a premiare progetti di rigenerazione sociale ed ambientale. Lush è un’azienda attiva nella promozione di campagne nei suoi 931 negozi, in 49 paesi, a supporto di piccoli gruppi o organizzazioni a difesa dei diritti animali, umani e a protezione dell’ambiente. L’obiettivo è dare una voce a coloro che si battono per essere ascoltati. Nel 2014 Lush ha vinto il premio “Best in Business” agli Observer Ethical Awards” ed è regolarmente segnalata tra le prime posizioni della classi ca per il servizio clienti del magazine Which? stilata dagli stessi consumatori.Il 2018 segna l’anno del 20° anniversario del brand in Italia dove ad oggi conta 32 negozi, e un sito per la vendita online.Il negozio di via Torino, 42 a Milano dal 1 giugno 2018 diventa il primo Lush Naked Shop al mondo, a testimonianza dell’impegno del brand di ridurre sempre più il proprio impatto ambientale e o rire alternative e caci e prive di packaging.Il 2018 è inoltre l’anno dedicato all’innovazione e alla Ricerca & Sviluppo. Ad aprile 2018 Lush presenta i #LushLabs, un progetto speciale che si propone di aprire le porte dei suoi laboratori e presentare il 29 di ogni mese in esclusiva online rivoluzionarie novità, incoraggiando un feedback aperto dei clienti volto ad accogliere suggerimenti, spunti e opportunità.L’app #LushLabs è scaricabile per i dispositivi iOS e propone nella versione attuale tre diverse feature.1. Caccia al tesoro… in realtà aumentata!Lush ha nascosto 7 innovazioni virtuali in giro per il mondo. Se ci si trova in Italia, UK, Corea, Regno Unito, Germania e Francia basta scaricare l’applicazione, seguire gli indizi e andare alla ricerca di una sorpresa in realtà aumentata, da condividere con l’hashtag #LushLabs.2. Lush LensE se le etichette descrittive dei prodotti potessero essere sostituite da una soluzione digitale? L’obiettivo di Lush è quello di perseguire questa strada e la feature Lush Lens lo conferma. Attraverso questa funzionalità dell’applicazione #LushLabs è possibile scansionare un prodotto attraverso lo schermo del proprio telefonino per leggere tutte le informazioni relative direttamente dal proprio smarthone. Lush Lens è stata inizialmente presentata all’interno dei Naked Shop di Milano e Berlino, e l’apertura di Lush Harajuku è l’occasione per sperimentare questa funzionalità su tutta la gamma di bombe da bagno, in Giappone e in tutti gli store Lush del mondo.3. Harajuku FriendsLush non sarebbe tale senza un pizzico di divertimento in più! L’applicazione permette infine di giocare con delle speciali bombe da bagno, trasformate in simpatici personaggi 3D! Ogni bomba da bagno potrà essere controllata direttamente dall’utente, che potrà far ballare, cambiare espressione o scattare una fotografia insieme a questo nuovo amico virtuale.