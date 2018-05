Macron in Australia, gaffe in inglese. "La first lady? E' appetitosa". VIDEO

I presidenti francesi non hanno proprio un buon rapporto con la lingua inglese, e traa loro neanche il piu' spigliato: Emmanuel Macron, che non ha mancato di compiere una gaffe rivolgendosi al premier australiano Malcom Turnbull. "Ringrazio te e la tua prelibata ('delicious') moglie per la calda accoglienza..., ha detto il capo di Stato francese, suscitando sia in Turnbull che nei partecipanti alla conferenza stampa che si e' tenuta a Sydney, e poi in quell'amplificatore globale che e' Twitter, ilarita' per l'uso del termine "delicious", che in inglese indica qualcosa si' di delizioso ma solo se legato a un cibo, a un aroma. La first lady australiana, Lucy, non era alla conferenza stampa, e si e' risparmiata un rossore di guance che avrebbero costretto Macron - tratto in inganno dalla somiglianza tra il termine 'delicious' e il francese 'delicieux', che significa 'incantevole' - a rendersi conto della gaffe.



I predecessori di Macron non sono stati da meno. Nel 2010 Sarkozy uso' "time" al posto di "weather" per dispiacersi per il maltempo con Hillary Clinton quando questa era segretario di Stato e Francois Hollande si congratulo' con Barack Obama per la rielezione alla Casa Bianca con una traduzione superficiale dell'avverbio francese "amicalement" in "friendly" nei saluti finali al posto di un piu' sobrio "Best wishes". "Friendly, Hollande", si firmo' l'allora inquilino dell'Eliseo: "il simpatico Hollande".