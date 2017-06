Magnum Pot, la nuova tentazione per gli amanti del piacere

Magnum Pot è il nuovo ice cream Magnum, pensato per abbandonarsi al piacere più indulgente in ogni occasione. Sul divano, davanti ad un film in compagnia o al termine di una cena con gli amici, Magnum Pot è il gelato perfetto sia da condividere che da gustare da soli godendo di veri momenti di relax.



Un guscio di cioccolato avvolge il classico e vellutato gelato Magnum alla vaniglia. Magnum Pot è Made To Be Broken, infatti solo rompendo il cioccolato sarà possibile gustare al meglio ogni cucchiaiata del cremoso gelato Magnum. In questa versione "al cucchiaio" si replicano tutte le caratteristiche uniche di Magnum, a partire dall'inconfondibile "crack" del cioccolato che si ottiene premendo con forza la Pot fra le mani. A questo punto l'esperienza multisensoriale di Magnum può iniziare!



Magnum Pot è disponibile al pubblico in tre varianti; Classico, Mandorle e Bianco.



Per il lancio del nuovo prodotto, Magnum ha creato, sotto la direzione creativa di Tomas Ostiglia e la collaborazione dell'agenzia Lola Mullenlowe di Madrid uno spot pubblicitario.

Nello spot viene narrato il viaggio immaginifico della Pot di Magnum dal momento della produzione nella magica fabbrica al momento in cui viene assaporata per godersi una vera esperienza di piacere.