Maison Cilento 1780, una collezione esclusiva per Fondazione Fs Italiane

Una capsule collection targata Maison Cilento per Fondazione Fs Italiane, tra arte e storia una esclusiva collezione di cravatte e foulard che ripercorre la storia delle Ferrovie dello Stato dalla Napoli-Portici fino agli anni Sessanta. Una partnership fra due aziende fortemente radicate nella cultura italiana, che condividono una storia fatta di impegno, passione e tradizione. Le cinque cravatte e i sei foulard che compongono la collezione riproducono fedelmente alcune delle locomotive e carrozze storiche esposte al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, dalle locomotive a vapore a quelle a elettriche, fino alle “Littorine”, vera e propria icona del trasporto ferroviario anni Quaranta.

“Le cravatte e i foulard realizzati da Maison Cilento per Fondazione FS Italiane sono accessori eleganti e raffinati, come i mezzi d’epoca esposti al Museo nazionale Ferroviario di Pietrarsa”, ha dichiarato Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS nel corso della presentazione al sito di Pietrarsa. “Per questo motivo siamo felici di ospitare la presentazione della collezione proprio in questo luogo, oggi interamente restaurato, che custodisce la memoria delle Ferrovie e parte della storia del nostro Paese. Il treno è oggi tornato di moda perché le Ferrovie sono state capaci di innovarsi, tenendo salda la propria identità, puntando sulla capacità di spostamento veloce e sul design. Ed oggi primeggiano in Europa”.

Soddisfazione anche per Maison Cilento, azienda nata nel 1780 sotto il Regno delle Due Sicilie, cinquantanove anni prima della Napoli-Portici, la prima ferrovia italiana inaugurata da Ferdinando II di Borbone. “È per me un grande onore aver realizzato una collezione di cravatte e foulard per la Fondazione Fs Italiane che ancora oggi custodisce il grande patrimonio storico delle Ferrovie italiane”, ha sottolineato Ugo Cilento (al centro nella foto con Cantamessa alla sua destra), imprenditore di ottava generazione di una famiglia originaria di Seiano di Vico Equense. “Per la mia azienda è un ritorno al passato. Considero Pietrarsa uno dei posti più belli al mondo, un luogo dove è possibile immergersi in un passato non troppo lontano, in un’Italia produttiva e in grande sviluppo con magnifici treni d’epoca che trasmettono un grande senso di forza e benessere ma soprattutto un luogo in grado, ancora oggi, di esercitare un grande fascino sull’immaginario di ognuno di noi”.

Le immagini su cravatte sette pieghe e foulard in pura seta nella classica misura 90x90, selezionate in sette mesi di lavoro in collaborazione con il direttore del Museo di Pietrarsa, Oreste Orvitti, rappresentano la Bayard, il treno che trainò il convoglio il 3 ottobre 1839 sulla Napoli-Granatello di Portici, dove Ferdinando II aveva una delle sue residenze estive; la locomotiva a vapore 625; l’automotrice termica Littorina; la ex carrozza reale; la statua del re Borbone. Da oggi sono in vendita presso lo shop del Museo e online.

Cravatte e foulard per la Fondazione Fs seguono altre iniziative imprenditoriali realizzate da Maison Cilento, tra le quali le sette pieghe foderate per il Giro d’Italia, per la squadra di calcio del Torino, per la Reggia di Caserta, per il Cavallo Persano e l’Universiade 2019.