Cravatta e foulard, Maison Cilento 1780 omaggia l'Universiade di Napoli

Dopo l’omaggio al Giro d’Italia e ad altri eventi di levatura internazionale, non poteva mancare quello all’Universiade di Napoli. Maison Cilento 1780 lancia una limited edition di cravatte e foulard dedicata all’evento mondiale. La firma esclusiva di sartoria partenopea ha scelto di rendere omaggio a questo importante evento sportivo internazionale, che rappresenta i tre concetti di Università, Sport e Universalità, attraverso una collezione esclusiva, originale e raffinata di cravatte sette pieghe e foulard sui quali è disegnato il logo della Universiade.

“È un motivo di grande soddisfazione per me rendere omaggio con una esclusiva linea di cravatte e foulard ad un appuntamento unico ed internazionale come la Universiade che unisce due realtà importanti quali lo sport e l’università - sottolinea Ugo Cilento. Questa nuova collezione, che ho fortemente voluto, ha come obiettivo quello di valorizzare gli eventi made in Italy e sostenere in particolare due delle eccellenze del nostro Paese”. Questa mattina l'omaggio al Commissario straordinario dell'Universiade Gianluca Basile. “Spero di poter omaggiare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che stasera partecipa alla Cerimonia d’inaugurazione”.