Maison Cilento rilancia il real sito di Carditello e il cavallo di Persano

“Le cravatte e i foulard della Maison Cilento di Ugo Cilento diventano messaggio di diffusione e di conoscenza internazionale per il real sito di Carditello”. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Luigi Nicolais (nella foto a destra, a sinistra Cilento) durante un incontro che sigla un formale accordo tra due importanti realtà di epoca borbonica. Il real sito di Carditello, infatti, da tempo sta diventando un modello dove sperimentare la collaborazione tra pubblico e privato per consentire di ristrutturare l'edificio ma anche per renderlo visitabile con eventi culturali e in particolare modo con l'allevamento dell'antico cavallo di Persano anch'egli risalente all'epoca dei Borbone. Sin dal primo momento, Ugo Cilento ha voluto essere presente ed essere un sostenitore di questa rinascita dedicando proprio alla rara e preziosissima razza equina, costituita oggi da una settantina di animali che lo Stato non cura più, una collezione che diventata anche ufficialmente quella del real sito borbonico. “Una passione per le bellezze del nostro territorio e la loro valorizzazione è alla base della mia attenzione per il real sito Borbonico che oltretutto è quasi coetaneo della nostra Maison. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una collezione come sempre unica e di grande qualità sartoriale che rappresenti con eleganza il cavallo di Persano, simbolo del sito e grande eccellenza dell'epoca che ha rischiato di scomparire", ha dichiarato Cilento.

È stato dunque presentato a palazzo Ludolf, alla Riviera di Chiaia, a Napoli, Il progetto di sponsorizzazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e la Maison Cilento&F.llo, produttrice di raffinati capi di moda dal 1780, è stato presentato a Palazzo Ludolf, sede della casa di moda. Il progetto prevede la creazione e commercializzazione di una linea unica nel suo genere, con foulard e cravatte dedicate al cavallo Persano e al Real Sito di Carditello. Con il presidente della Fondazione, Luigi Nicolais, è intervenuto il direttore, Roberto Formato, che ha sottolineato "l'importanza di questo tipo di collaborazioni che consentirà sempre più al real sito di Carditello di essere conosciuto e di poter crescere considerando che stiamo partendo proprio in questi giorni già con il primo lotto di ristrutturazioni”. La sponsorizzazione consentirà di associare l’immagine del cavallo di razza reale ai capi prodotti dall’antica azienda di moda napoletana. Nello spirito della promozione culturale e turistica di questi territori la maison Cilento fondata in epoca borbonica negli stessi anni di selezione del cavallo di Persano aveva già dedicato una serie di cravatte e foulard da donna tre anni fa al ministro della Cultura, Dario Franceschini, nella sua visita al sito di caccia di Carditello.