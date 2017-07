Malta legalizza i matrimoni omosessuali: Malta si tinge di arcobaleno

Malta ha legalizzato i matrimoni omosessuali

Malta approva la legge sui matrimoni gay e diventa il quindicesimo paese in Europa in cui due persone omosessuali hanno diritto di sposarsi.

Malta, approvati matrimoni gay: è il 15simo paese europeo

Malta legalizza i matrimoni omosessuali. Un via libera che segue di poco quello della Germania, dove lo scorso 30 giugno il Bundestag ha approvato le nozze omosessuali. Il primo paese in assoluto nel mondo è stata l'Olanda nell'aprile 2001. Ma la prima forma di unione legalmente riconosciuta tra persone dello stesso sesso appartiene alla Danimarca, dove 25 anni fa furono celebrate le prime "partnership registrate". Dopo l'Olanda (2001) il matrimonio gay è arrivato in Belgio (2003); Spagna (2005); Norvegia e Svezia (2009); Portogallo e Islanda (2010); Danimarca (2012); Francia (2013); Regno Unito - esclusa l'Irlanda del Nord-, Lussemburgo e Finlandia (2014); Irlanda (a seguito di referendum, nel 2015) e la Germania (2017) e ora Malta. In altri Paesi europei sono state introdotte le unioni civili: Ungheria, Repubblica ceca, Austria, Croazia, Grecia, Cipro, Malta, Svizzera e, dal 2016, anche Italia. L'Estonia è stato il primo Paese dell'ex blocco sovietico a legalizzare l'unione civile. Diversa la situazione nell'Europa dell'Est: Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia, Slovenia, hanno detto no sia alle unioni civili che al matrimonio tra omosessuali

Malta ha legalizzato il matrimonio omosessuale: dove le nozze gay sono legali nel mondo

Oltreoceano è stato il Canada il primo a legalizzare il matrimonio gay, nel giugno del 2005, dopo le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie nella maggior parte delle province. Dieci anni dopo la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione americana anche alle coppie omosessuali. Quattro anni fa, si è aggiunta all'elenco anche la Nuova Zelanda. In America Latina sono quattro i Paesi che hanno riconosciuto lo stesso diritto ai gay: l'Argentina per prima, nel 2010, poi Uruguay e Brasile, nel 2013, e, infine, la Colombia nel 2016. Nel novembre 2006, il Sudafrica è stato il primo Paese africano a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso