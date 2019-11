Malta Tourism Authority: il nuovo direttore è Ester Tamasi

È Ester Tamasi il neo Direttore Malta Tourism Authority in Italia

(Milano 28 novembre 2019) - Malta Tourism Authority annuncia il nome del nuovo Direttore per l‘Italia. A prendere le redini della sede italiana, dopo Claude Zammit Trevisan, ci sarà Ester Tamasi, un nome di certo noto al mercato italiano, facendo parte dello staff MTA da oltre 10 anni.

Il primo commento lo rilascia Gavin Gulia, Executive Chairman Malta Tourism Authority: ‘Siamo davvero lieti di dare il benvenuto ad Ester nel suo nuovo ruolo e le auguriamo di procedere coi successi raggiunti nell’eccellente lavoro che ha svolto per Malta in questi anni. Siamo certi che Ester saprà dar seguito agli importanti traguardi raggiunti dal Direttore uscente, Claude Zammit Trevisan che, acquisita una forte esperienza internazionale, sui mercati UK, Francia e Italia, rientrerà a Malta per dedicarsi a nuovi progetti di carattere globale per conto dell’ente’.

È Carlo Micallef, Deputy CEO & Chief Marketing Officer, Malta Tourism Authority ad illustrare le motivazioni di questa scelta: ‘Dopo un’accurata selezione tra le decine di candidature ricevute, abbiamo scelto senza esitazione Ester Tamasi, premiando la sua innegabile conoscenza del mercato e del settore turistico in Italia, oltre che la sua propensione per un approccio dinamico e fresco alle strategie promozionali. Promuovendo Ester dal suo precedente ruolo, già fondamentale in MTA, abbiamo anche voluto garantire un’importante continuità metodologica che certamente sarà gradita ai nostri partner’.

La sua è una carriera totalmente dedicata al settore, a partire da una laurea in Scienze del Turismo: molti i ruoli operativi che ha ricoperto dall’hôtellerie & hospitality, transportation e tour operating che le hanno permesso di consolidare le basi della sua preparazione. Ha inoltre conseguito numerosi titoli di specializzazione e di alta formazione, sia in Italia che all’estero.

Dal 2017 ha coordinato il lancio del brand Conventions Malta in Italia di cui è diventata la referente principale per conto di MTA per il segmento MICE, raggiungendo eccellenti risultati in ambito di posizionamento e sviluppo del prodotto.

Ester Tamasi commenta così il nuovo incarico: ‘Sono a dir poco entusiasta dell’opportunità che mi è stata concessa perché questo rappresenta una conferma del lavoro svolto in questi anni insieme al resto del team, composto da figure professionali ed intraprendenti con cui sono felice di poter condividere i risultati raggiunti. Lo spirito con cui mi appresto a svolgere il mio nuovo compito è certamente caratterizzato da una fortissima motivazione, da dedizione e disponibilità. Continuando sulla scia dell’ottimo lavoro sin qui svolto, continuerò a adottare un metodo che prediligerà creatività e proposte innovative ed esperienziali. Malta è una destinazione in piena trasformazione, che attualmente è considerata uno degli hub più vivaci in Europa in ambito culturale e sul versante delle vacanze attive oltre ad essere riconosciuta come meta di grande tendenza. Stiamo inoltre ponendo particolare attenzione a tutto ciò che è dedicato a lusso e benessere, ma anche alle strategie di sostenibilità, per questo sono a dir poco emozionata all’idea di poter far parte ancora più attivamente di questo grande progetto che Malta Tourism Authority sta portando avanti per promuovere le isole maltesi e tutto quello che hanno da offrire. Da parte mia, mi dedicherò a questo nuovo ruolo con il massimo impegno per consolidare la posizione che Malta ha raggiunto sul mercato italiano, grazie alle strategie dell’ente ma anche alle fondamentali collaborazioni con i tutti i nostri partner’.

Malta Tourism Authority: da un passato di successo ad uno stimolante futuro

L’appuntamento organizzato da Malta Tourism Authority, al Teatro Manzoni di Milano, è stata l’occasione per annunciare alla stampa ed ai partner italiani, la nomina di Ester Tamasi quale nuovo Direttore in Italia di Malta Tourism Authority e per celebrare gli importanti traguardi raggiunti negli ultimi anni sul mercato italiano da MTA, grazie al lavoro svolto dal Direttore uscente, Claude Zammit Trevisan.

La storia della destinazione è infatti una storia di successo, che inizia nel 2008, anno in cui Malta Tourism Authority decide di rilanciare la promozione turistica dell’Arcipelago in Italia, riaprendo un ufficio di rappresentanza a Roma. Col trascorrere degli anni, i flussi dall’Italia hanno continuato a crescere e, nella decade successiva, sono quasi triplicati, chiudendo il 2018 con un totale di quasi 391.000 italiani in visita sulle isole. Una tendenza, che ha consolidato l’Italia al secondo posto tra i mercati di riferimento di Malta, facilitando la continua crescita degli investimenti di MTA sul mercato italiano, alla base di una strategia promozionale di successo, rispecchiata dalla forte crescita osservata.

Di certo anche la nomina di Valletta Capitale Europea della Cultura 2018 ha ulteriormente contribuito all’affermazione della fama della destinazione. Il titolo ha consentito di porre Malta sotto i riflettori, permettendole in ambito europeo, e non solo, di acquisire un out-standing di livello internazionale. I tanti interventi urbanistici realizzati hanno trasformato il tessuto urbano, rendendolo più contemporaneo, ma sempre perfettamente integrato con l’immenso patrimonio artistico e architettonico delle isole.

Di pari passo sono aumentati i collegamenti aerei internazionali (attualmente 15 voli diretti solo dall’Italia) trasformando, quella che era considerata una piccola isola del Mediterraneo, in un hub di rilevanza strategica anche come ponte aereo tra l’Europa ed il resto del mondo.

“L’evoluzione che ha toccato Malta in questi anni, ha portato la destinazione dall’essere considerata un piccolo agglomerato insulare squisitamente legato alla tradizione mediterranea, ad essere percepita oggi come luogo moderno e dinamico, mai uguale a sé stesso. Le strategie messe in atto da MTA, la forte ed efficace partnership che l’ente ha con gli operatori locali, la cultura aperta ed eterogena che si pone in equilibrio perfetto tra antico e moderno, la capacità di rinnovarsi con un calendario eventi ricchissimo e vario, tutto connotato in un contesto paesaggistico di rilievo, è la formula alla base del successo di Malta. Il futuro sarà tutto rivolto al consolidamento del mercato con un occhio attento alle questioni di sostenibilità, sempre nel rispetto del prodotto. Di certo concentreremo le forze nello sviluppo del segmento luxury, in linea con la qualità dei servizi e delle esperienze messe a disposizione del visitatore”, dichiara Ester Tamasi.

Anche il 2019 si prospetta un anno che chiuderà in positivo. I numeri registrati nei primi 9 mesi hanno rilevato anche per quest’anno una crescita di arrivi dall’Italia che, solo per il mese di settembre, è corrisposta ad un aumento dell’8,6%.

‘Il periodo trascorso in Italia è stato per me fondamentale sia da un punto di vista professionale, che personale. Il proficuo lavoro di squadra svolto in questi anni ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati durante il mio mandato. Se da un lato lascio l’Italia con una punta di nostalgia, sono comunque lieto di dedicarmi a nuovi progetti presso la sede di Malta, ed orgoglioso del fatto che a succedermi ci sarà Ester Tamasi, con cui ho avuto il piacere di lavorare in tutti questi anni e con la quale, sono certo, MTA continuerà a raggiungere ancora numerosi e brillanti traguardi’ ha infine concluso Claude Zammit Trevisan.