Mango apre il suo primo store in Angola e rafforza la sua presenza in Africa

Mango continua la sua espansione internazionale in Africa con l’apertura del suo primo store a Luanda, capitale dell’Angola. Questa espansione sarà completata da un altro store, che aprirà il prossimo anno. Con questo nuovo negozio, il brand è ora presente in 13 paesi africani, tra cui Sudafrica, Camerun, Egitto, Libia, Reunion, Namibia e Kenya.

Lo store, che presenta uno spazio di vendita di 360 m², si trova in Morro Bento Avenue, una delle principali vie dello shopping della città. Il negozio, che ospita le collezioni Woman e Man, è stato progettato secondo il nuovo concetto di interior design di Mango, che mira a creare un open space dinamico, migliorando significativamente l’esperienza di acquisto del cliente. L’uso di materiali quali il marmo, il cemento a vista, il legno e la pietra naturale conferisce al negozio una personalità ben definita.

Con l’apertura di questo nuovo store, Mango sta consolidando la sua presenza in Africa, dove sono già presenti 51 store, di cui 4 megastore (come quelli in Costa d’Avorio e in Egitto). Mango è stato uno dei primi fashion brand europei ad investire in Africa. Il brand ha aperto il primo store nel continente 18 anni fa, ed ora sta pianificando di rafforzare la sua presenza in paesi come il Sudafrica, dove prevede di aprire un negozio nella capitale nel 2020.