Mappa del terrore nel cervello. la scoperta. Come il cervello ricorda la paura

Come il cervello può ricordare i momenti paurosi che abbiamo vissuto? Ve lo spiega questa scoperta

Cervello e "mappa del terrore": la scoperta

La paura? E' ben scritta nel nostro cervello. C'è una 'mappa del terrore' con cui il cervello ricordare i luoghi dove abbiamo provato paura. Questa "mappa del terrore" è stata per ora osservata nei ratti, ma potrebbe aiutarci a capire i meccanismi che permettono alla memoria di ripescare i vecchi ricordi. Non solo. La mappa della paura potrebbe indicare anche come i ricordi si 'inceppano' a causa di malattie come l'Alzheimer.





La "mappa del terrore" nel cervello: lo studio

A svelare i meccanismi cervello-terrore è uno studio della Rice University e del Baylor College of Medicine, in Texas, ubblicato su Nature Neuroscience.



Come è stata scoperta la mappa del terrore? I ricercatori hanno studio l'attività cerebrale dei ratti di laboratorio in un piccolo corridoio: dopo aver perlustrato la strada la prima volta, i topi sono stati di nuovo incamminati lungo il corridoio e, verso la fine, hanno ricevuto una debole scossa elettrica. Ogni volta che ripassavano nel corridoio, i ratti facevano marcia indietro prima del rpevisto per evitare il luogo dell'elettroshock.

La mappa del terrore: come funziona





Durante questa condotta scatenata dal ricordo pauroso, il cervello dei roditori 'accendeva' dei neuroni specifici dell'ippocampo (chiamati 'cellule di luogo') che rappresentavano nella mente proprio il luogo fisico dove il ratto aveva vissuto l'esperienza di terrore.

La mappa del terrore: importante anche per l'Alzheimer



I ricercatori intendono ora scoprire se questi meccanismi siano alterati nell'Alzheimer: sempre più studi indicano infatti che la malattia non cancellerebbe i ricordi, ma ne renderebbe impossibile il recupero. "Osservando l'attività cerebrale del ratto - spiega Ji - possiamo capire che l'animale sta viaggiando mentalmente dal luogo in cui si trova al luogo dello shock. Questa attivazione riemerge esattamente nel momento in cui si ripesca quello specifico ricordo" pauroso.