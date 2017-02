Marcello Sacchetta su NOTE, il magazine del trasporto regionale di FS Italiane

La copertina del nuovo numero di NOTE, il settimanale per i clienti del trasporto regionale di Trenitalia, con Marcello Sacchetta.

Esce il nuovo numero di NOTE, il settimanale per i clienti del trasporto regionale di Trenitalia. Che dedica la copertina a Marcello Sacchetta, volto noto del talent show Amici e special guest di Danzainfiera, fino al 26 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Ballerino tra i più quotati del momento, coreografo e webstar, l’artista napoletano, classe 1983, si racconta nelle pagine del periodico in distribuzione gratuita nelle principali stazioni italiane, spaziando dalla passione nata da giovanissimo per Michael Jackson, fino alle anticipazioni sui prossimi progetti: “Sto preparando il serale di Amici e poi a lavoro alle coreografie di vari spettacoli, come quello di Sal da Vinci che sarà nei teatri il prossimo anno”. Cosa consiglia Marcello Sacchetta ai giovani che vogliono diventare ballerini? “Bisogna studiare tanto, anche da autodidatti. Fare ricerche per trovare il proprio stile. E poi un pizzico di follia: per crescere occorre rischiare”.

Nell’editoriale che apre questo nuovo numero di NOTE, il presidente di Trenitalia Tiziano Onesti si rivolge ai clienti della società di trasporto del Gruppo FS Italiane illustrando l’impegno dell’azienda nel trasporto regionale, messo al centro dalla macchina industriale in coerenza con quelli che sono gli obiettivi di Ferrovie dello Stato e le indicazioni dell’azionista pubblico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, con esso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’interno del magazine un articolo dedicato all’anno record di Trenitalia Regionale, che ha visto la percentuale di affidabilità salire al 98,9% e quella delle corse arrivate in orario entro i cinque minuti superare il 90%.

Da non perdere tra i tanti servizi di cultura, spettacolo e attualità, quelli su Pistoia, Capitale della cultura con il suo intenso programma di mostre, concerti e spettacoli multidisciplinari; i consigli alimentari di Fish Track, team di esperti del dipartimento di Scienze della vita all’Università di Siena e, per rimanere sul food, un viaggio nel mondo del cibo orientale tra i ristoranti romani più innovativi. Comodo, maneggevole, adatto per essere letto a bordo treno e ovunque ci si sposti in stazione o in città, il magazine è distribuito gratuitamente a partire dal giovedì nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole e Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Susa e Venezia Mestre e nei FRECCIAClub. NOTE è consultabile anche su ISSUU e su www.fsitaliane.it, nella sezione “Media ed Eventi”.