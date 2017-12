Maria Elena Boschi all'Opera di Roma. Sfida look con Virginia Raggi. FOTO

MARIA ELENA BOSCHI LOOK

Dopo la sua apparizione alla Prima della Scala di Milano, ecco il look sexy di Maria Elena Boschi all'apertura della stagione al Teatro dell'Opera di Roma.

VIRGINIA RAGGI LOOK

Virginia Raggi al teatro dell'Opera con un vestito disegnato per Anna Magnani La "Damnation de Faust" di Hector Berlioz ha aperto la stagione al Teatro dell'Opera di Roma. Per la prima presente la sindaca Virginia Raggi che ha sfoggiato un abito firmato Gattinoni, realizzato in primis per Anna Magnani. Presenti anche altri esponenti del mondo politico, tra i quali Maria Elena Boschi e Dario Franceschini.

Prima della Scala, Maria Elena Boschi sexy e raffinata in blu Armani

Andrea Chenier "mi e' piaciuto molto". Soddisfazione da parte del sottosegretario Maria Elena Boschi, che alla fine del primo atto dell'opera di Giordano che questa sera da il via alla stagione scaligera, e' andata a salutare il maestro Riccardo Chailly e gli artisti. "E' la mia prima volta alla Scala - spiega - e sono particolarmente contenta anche per questo, mi mancava. Ho girato tutti i principali teatri italiani ma qui non ero ancora stata". "Ho avuto il piacere di andare a salutare il maestro e la soprano, straordinaria" ha detto. "E il pubblico - aggiunge - sembra apprezzare il ritorno dopo tanti anni di questa rappresentazione. C'e' grande entusiasmo, hanno rotto subito il ghiaccio bene. E non era scontato, ma siamo scaramantici, e aspettiamo fino alla fine". Boschi in uno splendido abito blu con ricami di paillettes di Armani, accompagnata dal fratello, racconta di essere un'amante della lirica. "Mi piace molto l'opera e da giovane studentessa, a Firenze, ero abbonata alla stagione operistica - ricorda - . Adesso ho un po' meno tempo, ma quando si ha la fortuna di avere serate come queste, cerco davvero di prendermi una pausa da tutto il resto e immergermi nella bellezza del teatro, della musica e dell'opera". Prima di entrare nel ridotto Toscanini, il sottosegretario si e' fermato a salutare Carla Fracci, che conosce da tempo. "L'anno scorso - racconta - eravamo insieme alla prima del teatro San Carlo di Napoli. Chi e' che non la ama? Tutto il mondo la ama e ce la invidia" conclude riferendosi all’etoille.

Maria Elena Boschi più sexy che mai conquista l'Ambasciata Francese - FOTO

Maria Elena Boschi più bella e sexy che mai ha lasciato senza fiato l'Ambasciata Francese in occasione dei festeggiamenti del 14 Luglio, festa nazionale d'Oltralpe. Carnagione luminosa e glowy, labbra rosso giungla, tacchi vertiginosi, braccia e décolleté nudi, la Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha fluttuato eterea nelle sale e nei cortili dei festeggiamenti dispensando sorrisi smaglianti e ammaliando i maschi presenti, conquistandosi anche il plauso delle invitate femminucce. "Una Venere del Botticelli rivisitata da Helmut Newton" l'ha definita un festante che preferisce restare anonimo. "Sa, sono sposato, e la Boschi è il mio sogno proibito. E non solo il mio.". Gli crediamo sulla parola.