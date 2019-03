Maria Elena Boschi sexy all'Onu: pizzo, occhiali e rossetto. FOTO

Maria Elena Boschi in missione internazionale a New York al palazzo delle Nazioni Unite incanta i presenti e i social col suo outfit a dir poco elegante.



Nella Grande Mela all'Assemblea generale delle Nazioni unite per la 63esima CSW (la Commissione sulla condizione femminile) Maria Elena Boschi si è ritratta con alcuni scatti selfie che lasciano intravedere uno stile che è piaciuto molto ai suoi sostenitori sui social.

La deputata di Bolzano tra le discussioni sulla "leadership femminile" e un confronto sul "ruolo delle donne in politica" si è presentata infatti all'Onu con occhiali anni 50, rossetto scuro, giacca e sotto una camicetta bianca con seducente trasparenza.

Una Maria Elena Boschi sempre più social quella che compare in rete, da Facebook a Instagram. I profili la ritraggono protagonista di foto che la vedono in vacanza con le amiche, in cucina e ancora impegnata in attimi di vita privata che lei stessa decide di condividere con i suoi sostenitori.

Una difesa della femminilità e dell'emancipazione quella della Boschi che, proprio sui social, tiene a precisare il suo sostegno all'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Sono orgogliosa di aver fatto parte del governo Renzi l'unico in Italia con metà uomini e metà donne".