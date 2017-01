Mariah Carey, look ultra hot (e figuraccia) allo show di Capodanno. Le foto

Mariah Carey, che nude look a Capodanno





Mariah Carey ha inaugurato il 2017 con un nude look che mostrava proprio tutto. Non solo. Figuraccia in diretta sulla Abc, che trasmetteva il "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest".





Mariah Carey, figuraccia in diretta a Capodanno





Lei era la star di Capodanno a Times Square, davanti a un milione di persone. Durante la sua esibizione ci sono stati però alcuni problemi tecnici e Mariah Carey si è addirittura bloccata mentre interpretava "Emotions", lasciando perfino il palco e chiedendo al pubblico di continuare al posto suo.





Mariah Carey scherza sul Capodanno





"I guai capitano, buon anno a tutti", ha scritto poi Mariah Carey su Instagram. Nei filmati sul web in molti sottolineano che Mariah Carey si stesse esibendo in playback.