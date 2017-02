Marie Claire #likes Premium Edition: nuovo formato e mostra

Una testata che racconta il mondo del lusso contemporaneo attraverso le sue espressioni più creative: stile, artigianalità, qualità, innovazione. E' Marie Claire #LIKES, che il prossimo 20 febbraio esce autonomamente in edicola nella nuova versione Premium Edition completamente rinnovato nelle sue caratteristiche tecniche e con una mostra e un evento di apertura della Milano Fashion week.

Nuovo FORMATO PREMIUM SIZE, nuova CARTOTECNICA MATT & GLOSSY con un’alternanza di carte speciali per valorizzare contenuti ed immagini ed esaltare i sensi, più INTERNAZIONALE attraverso la sezione bilingue (italiano/inglese), nuova DISTRIBUZIONE nei luoghi del lusso: Alberghi 5 e 7 stelle di Milano, lounge degli aeroporti di Linate e Malpensa, alberghi 5 stelle di Parigi durane la Paris Fashion Week

“#LIKES è una rivista coraggiosa e autorevole – spiega il direttore Antonella Antonelli nell’editoriale del numero - e vogliamo che sia sempre coerente a se stessa, da leggere e rileggere, da guardare e riguardare. Per questo sarà più grande nel formato, ancora più preziosa al tatto, ancora più stimolante nelle storie e negli incontri e soprattutto ancora più raffinato nelle immagini dei servizi di moda. Un’edizione focalizzata sul concetto di Timeless che non ha nulla a che vedere con l’idea di classico, ma con l’essere atemporale, con l’andare oltre il tempo riuscendo a oltrepassarne i confini. Condividete sui social ciò che voi ritenete Timeless, con gli hashtag #mclikes o #mclikestimeless – suggerisce il direttore Antonelli.

E' proprio l'atemporalità, il concetto di “senza tempo”, il tema centrale di tutto il numero. Un gruppo di autorevoli opinionisti ha approfondito questo concetto attraverso moda, immagine, bellezza, arte, cultura, icone, architettura, filosofia, design, artigianato e made in Italy. Figure straordinarie e decisamente timeless come Alessandra Ferri, Michele De Lucchi, Iris Van Herpen, Isabella Rossellini hanno raccontato la propria esperienza professionale che ha permesso loro di entrare nella storia della cultura e del costume.

Ad accompagnare il nuovo numero anche una galleria di bellezze leggendarie, come Tatjana Patitz, Helena Christensen, Rie Rasmussen, Eileen Irwin, Rachel Roberts, modelle iconiche che hanno scelto di prestare il loro volto, ovviamente al naturale, per un progetto speciale firmato dal grande fotografo olandese Jan Welters.

"Il progetto 2017 MC#Likes è stato molto apprezzato dal mercato a conferma della straordinaria sensibilità di Hearst verso progetti editoriali in grado di coinvolgere i clienti del lusso alto di gamma - afferma Marco Cancelliere, direttore generale Advertising Italia-

"Il concept editoriale e il nuovo formato, unitamente alla conferma del canale digitale dedicato sul sito marieclaire.it e della mostra/evento in via della Spiga, ci hanno permesso di raggiungere un risultato molto soddisfacente dal punto di vista della raccolta.

Le pagine sono aumentate del 15% rispetto all’edizione 2006 che era abbinata a Marie Claire.

Sono soprattutto la Moda e gli Oggetti Personali a generare i migliori risultati con 17 marchi presenti contro i 14 del 2016.

Dal mondo della beauty arriva poi lo sponsor della Mostra/Evento di Via della Spiga.

Il successo di MC#Likes si aggiunge al buon andamento di Marie Claire che conferma l’inserito pubblicitario dell’anno scorso, ma con un aumento del prezzo medio".

LA MOSTRA “TIMELESS” e “L’OPENING PARTY”

I ritratti di Welters sono protagonisti della mostra multimediale TIMELESS che animerà tutta via Della Spiga, nel quadrilatero della moda, in occasione della Milano Fashion Week, dal 20 al 28 febbraio: 24 fotografie si alterneranno a una proiezione video su 10 schermi. Impossibile sfuggire alla bellezza di queste modelle “iconiche” ritratte al naturale in primo piano.

La Mostra verrà inaugurata con un opening party il 21 febbraio. Un appuntamento ormai consolidato ed esclusivo. Una serata di celebrazione del nuovo numero di MC #Likes , in presenza degli artisti che hanno collaborato al progetto, del network Marie Claire (direttori e fashion editors), delle istituzioni, di stilisti e professionisti di settore e di tanti amici di Marie Claire.

#MCLIKES IL CANALE DI MARIECLAIRE.IT

Marie Claire #LIKES è sempre live nella sua versione digitale, su marieclaire.it con un canale dedicato caratterizzato da una grafica unica e distintiva: al suo interno contenuti editoriali esclusivi e storie native realizzate in esclusiva da Marie Claire per una selezione di brand partner.

MC#LIKES Premium Edition

MAGAZINE SEMESTRALE IN VENDITA AUTONOMA

COVER PRICE: 5 EURO

TIRATURA: 75.000 COPIE

FORMATO 25.3x32.9 cm

sito: http://mclikes.marieclaire.it/

facebook: https://it-it.facebook.com/MarieClaireItalia

instagram: @marieclairelikes; #mclikes

PARTNER DELLA MOSTRA

La mostra TIMELESS è realizzata in collaborazionecon l’Associazione Amici di Via della Spiga, il patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana.

SPONSOR della Mostra è SENSAI skincare, brand giapponese che rappresenta da sempre l'eccellenza della ricerca cosmetica dedicata alla bellezza della pelle.

La combinazione di tecnologie avanzate nei trattamenti anti-età con l'incredibile efficacia del suo ingrediente principale, la pregiata Seta Koishimaru, offre uno straordinario connubio di scienza e natura per una pelle impeccabilmente setosa che esalta la bellezza unica di ogni donna.

PARTNER TECNICI

Pixartprinting, fondata nel 1994, la società è specializzata nella fornitura online di servizi di stampa di piccolo e grande formato, packaging e stampe su tessuto. Per Marie Claire ha realizzato tutte le stampe della Mostra TIMELESS.

Berlucchi ’61 Brut e Rosè. Il nome è un tributo all’anno in cui nacque il primo Franciacorta. Il packaging si ispira a una decade storica ricca di ottimismo, creatività, sperimentazione, gli Anni Sessanta.

La Perla di Torino, leader nella produzione artigianale dei tartufi e praline di cioccolato, realizza per la serata una speciale pralina brandizzata MC#Likes.