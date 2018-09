Marijuana, ecco il primo museo al mondo: Las Vegas rompe il tabù

Cannibation Cannabis Museum: si chiama così il primo museo al mondo dedicato alla cannabis, inaugurato ieri a Las Vegas al numero 450 di Fremont Street. All'interno, oltre ad una serie di mostre, si possono ammirare il 'bong', ovvero la pipa ad acqua, in vetro più grande al mondo, più alto di una giraffa, ma anche una piscina piena di pepite di marijuana. Attenzione però. La cannabis al museo non si può fumare. La legge del Nevada, infatti, ne proibisce il consumo in luogo pubblico. L'ingresso e' consentito solo a chi ha compiuto 21 anni.