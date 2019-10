Mars fra i migliori 25 workplaces: quinta azienda al mondo

Mars si posiziona al 5° posto della classifica dei 25 migliori ambienti di lavoro a livello mondiale. Il riconoscimento, ottenuto dall’azienda per l’ottavo anno consecutivo, conferma la presenza di Mars tra i top workplace mondiali

Investire sulle persone, gli Associati, e puntare su di loro per la crescita aziendale è al centro della strategia di Mars ed è l’elemento vincente riconosciuto dalla classifica World’s Best WorkplacesTM 2019 di Great Place to Work® divulgata oggi. Mars si è infatti posizionata al 5° posto della classifica dei migliori posti di lavoro a livello mondiale, che include altre 24 aziende internazionali. Oltre 8.000 aziende hanno preso parte al processo di selezione, rappresentando la voce di ben 12 milioni di lavoratori in tutto il mondo.

Dopo gli importanti premi ricevuti quest’anno in ambito italiano ed europeo, l’azienda conferma la sua leadership anche a livello mondiale, per l’ottavo anno consecutivo. Il riconoscimento attesta il valore, per l’azienda e per le persone, del percorso intrapreso ormai molti anni fa che vede Mars impegnata quotidianamente nell’implementazione di politiche di crescita e sviluppo innovative, per sostenere il talento dei propri Associati e creare le migliori opportunità di sviluppo professionale.

Nella vita lavorativa di tutti i giorni questo si traduce in un ambiente di lavoro aperto e stimolante in cui poter usufruire di politiche di welfare all’avanguardia, la possibilità di portare gli animali al lavoro, uffici open-space in cui tutti gli Associati lavorano fianco a fianco - management compreso, ma al contempo anche l’opportunità di usufruire di politiche molto flessibili in tema di smart working e molto altro, creando così un ambiente di lavoro unico nel suo genere.

Opportunità il cui valore è riconosciuto in primis dagli Associati. Infatti, tra le principali motivazioni che secondo gli Associati Mars rendono l’azienda uno dei migliori posti di lavoro al mondo, vi sono:

• Il coinvolgimento di tutti gli Associati nella vita aziendale, con una forte condivisione di etica, obiettivi e valori

• La creazione delle migliori condizioni per l'espressione del talento di ciascun Associato, investendo nello Smart Working, nello sviluppo tecnologico e nelle piattaforme di formazione e e-learning

• L’introduzione e rafforzamento le politiche di welfare, offrendo beni e servizi alle persone su misura per voi e le vostre famiglie

“In Mars crediamo fortemente che benessere e coinvolgimento degli Associati siano grandi acceleratori di performance – commenta Cristiana Milanesi, People and Organization Director di Mars Italia – e i riconoscimenti ottenuti dall’azienda fino ad oggi, rinnovati per il 2019 sia a livello italiano che internazionale, ci confermano che il percorso intrapreso è vincente. Credo che, sempre più, il settore privato, e le aziende in particolare, debbano e possano fare tanto per dare forma al mondo che vorremmo domani. Abbiamo il dovere di contribuire a temi collettivi di grande rilevanza in qualità di innovatori. Un esempio è lo smart working (lavoro da casa), che nella nostra realtà è nato molto prima che diventasse legge; il nostro compito è quello di continuare a innovare, sfidando ciò che oggi sembra impossibile. Le frontiere che vedo? C’è ancora tanta strada da fare sul welfare, importantissimo per il benessere delle famiglie. Ma anche sulla genitorialità: credo che le aziende abbiano un ruolo cruciale nel promuovere comportamenti virtuosi di conciliazione, che incoraggino la ripresa demografica del nostro paese e influiscano positivamente sull’abbassamento dello stress”

Un premio che si inserisce in una cornice di riconoscimenti da parte di Great Place to Work® ottenuti da Mars a livello italiano, europeo e globale, a riprova della coerenza e della continuità con cui la strategia e le politiche di gruppo vengono concretizzate in ogni luogo in cui l’azienda opera. Nel 2019 ad esempio, Mars Italia è salita sul podio della classifica “Best Workplaces Italia 2019TM” nella categoria Medium Enterprise, classificandosi al 3° posto. A livello internazionale invece, Mars ha conseguito il 3° posto tra i “Best Workplaces in Manufacturing & ProductionTM” ed è stata riconosciuta tra i “Best Workplaces in EuropeTM” al 6°.