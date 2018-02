MARYLING accelera nella crescita in Corea del Sud

MARYLING amplia la rete distributiva a Est, forte del piano strategico intrapreso dal 2016 rivolto al presidio dell’estero, che oggi pesa per il 30% sul turnover complessivo dell’azienda.

L’azienda italiana fondata nel 2010 e specializzata in abbigliamento femminile premium ready to wear ha esteso la propria presenza nell’area orientale, in Corea del Sud, attraverso l’apertura di due boutique a Seoul nell'ultimo biennio.

Il primo negozio si estende su una superficie di 50 metri quadrati al secondo piano del Galleria West department store della metropoli e si caratterizza per una location chic e moderna. Il secondo, che prima sorgeva nel distretto Myeong-dong, si è trasferito dallo scorso anno all'interno del Lotte Avenuel World Mall, il più grande department store di lusso della Korea, localizzato di fianco alla Lotte World Tower. La torre è il quinto edificio più alto al mondo grazie ai suoi 123 piani. Lo store, che si estende su 80 metri quadrati di spazio, si caratterizza per un concept dallo stile minimale e sofisticato, basato sull’accostamento essenziale di marmo bianco ed arredi in metallo, pelle chiara e dettagli dorati.

I nuovi negozi arrivano in ordine di tempo dopo due boutique monomarca aperte in Taiwan, un spazio a Singapore nel department store Takashimaya e due negozi a Hong Kong, dove già il marchio è presente, uno situato nel shopping mall Elements e uno presso lo storico Sogo mall. In autunno il brand ha poi raddoppiato a Singapore, presso il Marina Bay Sands e a Taipei, all'interno dello shopping center Breeze Song Gao.



Lo sviluppo estero di MARYLING segue la liaison con Studio Zeta per la distribuzione italiana ed estera.