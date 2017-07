Masseria sul mare per le ferie di Ivanka. La figlia di Trump sceglie la Puglia

Ivanka Trump, la potentissima figlia del presidente degli Stati Uniti, sceglie la Puglia per le sue vacanze. E' praticamente tutto pronto nella fortezza del 1600 a Monopoli con otto camere da letto, tre cucine e due piscine. Masseria ovviamente sul mare per le ferie di Ivanka. Non è ancora chiaro se la figlia del numero uno della Casa Bianca arriverà in Puglia ad agosto o in autunno ma è certo che verrà con familiari e amici. La Puglia si conferma attrattiva per i vip internazionali, lo scorso anno la pop star Madonna e quest'anno Ivanka Trump.