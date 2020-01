Matchless London feat "World War Zero", la nuova collezione è 100% green

MATCHLESS LONDON COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 2020 E-MISSION COLLECTION

Una nuova rivoluzione è cominciata! Una missione ambiziosa contro il cambiamento climatico. Una guerra di massima priorità che si prefigge di ridurre progressivamente le emissioni nocive di CO2 e limitare sempre di più l’utilizzo di materiali non completamente riciclabili.

Matchless London è coinvolta in prima linea in questa causa, invitata da alcuni storici amici del brand quali Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton e Leonardo di Caprio, promotori del movimento di sensibilizzazione ambientalista “World War Zero“ (worldwarzero.com).



In ogni aspetto la nuova collezione autunno inverno Matchless rappresenta l’inizio di una rivoluzione culturale all’interno del segmento outwear sportivo-urbano di lusso.

L’E-MISSION Matchless inizia dalle proposte presentate durante la Milano Fashion week 2020.

Il risultato è un guardaroba maschile pionieristico, che mixa audacemente materiali “ibridi” per tracciare la strada ad un nuovo iconico stile moderno.

Protagoniste materie innovative di ultima generazione ricavate da fibre vegetali quali il “Viridis” utilizzato per la nuova WWZERO jacket - che all’aspetto è in tutto e per tutto simile al pellame animale, ma e’composto per oltre il 75% da fibra di mais abbinata a cotone naturale. Un materiale interamente riciclabile atto a garantire grandi performance e durata nel tempo.

Pellami tradizionali quali il suede sono mixati con lane made in italy o montoni cerati, la cui performance è stata testata a temperature polari nell’estremo nord. Trattamenti all’avanguardia ed ecosostenibili sono stati sperimentati su parka, blouson e giacche: nuovi trattamenti con cere naturali sono state brevettati ad hoc, la nappa è rigorosamente chrome free e viene lavorata insieme a materiali quali il nylon riciclato e il cotone organico.

Schierarsi per l’ambiente significa anche ridurre al minimo lo spreco dei materiali, ecco perché per la prossima stagione gli accessori (sciarpe, cappelli, cravatte) sono realizzati interamente utilizzando materie e pellami recuperati dalla produzione dei capi spalla.

Una collezione che esprime la propria vocazione “combattiva” anche nella scelta dei colori, ricca di eleganti riferimenti military: ottanio, violet, chocolate brown, racing red, royal blue, british green e nero, senza tralasciare una nuova interpretazione del camouflage, vero manifesto di stile in azione.

Matchless guarda al futuro senza dimenticare il proprio importante heritage, celebrandone, con una limited edition, i principali milestones e i più importanti trofei motociclistici vinti dal 1899, anno di fondazione del brand, ad oggi.

Non possono mancare nuovi modelli frutto dello stretto legame tra Matchless e Hollywood, tra i quali spiccano le giacche realizzate appositamente per Tom Hardy per il prossimo capitolo di Venom, Mark Walhberg (Infinite) e Alessandro Borghi, per la prossima stagione di Suburra.

Completano idealmente la collezione la nuova e-bike “ MODEL Y” e il “MODEL ARMY” e-scooter. Un nuovo mezzo di locomozione concepito per tutti gli e-warriors.

Tutta la collezione e’ disponile online in pre-order a partire dalla presentazione del 13 Gennaio pv presso il Bulgari Hotel di Milano.