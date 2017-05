Matrimoni: per il fatidico 'sì' la spesa arriva fino a 61.258 euro

Per pronunciare il fatidico 'sì', sale la spesa nel 2017 e raggiunge il picco di 61.258 euro per un festeggiamento con 100 invitati. Ovviamente, molto dipende dalla tipologia della cerimonia e dalla scelta del luogo ma secondo la Federconsumatori si spendono non meno di 36.610 euro. Rispetto al 2016, si tratta di un aumento di oltre l'1%. Ad esempio, per il pranzo tradizionale un matrimonio puo' costare dai 15.700 a 21 mila euro mentre solo per la torta nuziale, il costo varia da 417 a 842 euro. I prezzi oscillano anche per l'abito della sposa, che va da 2.800 a 6.714 euro cosi' pure per l'addobbo della chiesa (da 610 a 1.290 euro), per il bouquet (da 245 a 707 euro), per non parlare delle bomboniere (da 1.690 a 3.450 euro), del noleggio auto (da 700 a 1.490 euro) e l'acconciatura (da 270 a 430 euro) e il trucco della sposa (da 184 a 225 euro). Bisogna poi calcolare altre voci, come la musica (da 1.232 a 1.980 euro) e l'immancabile album fotografico (da 2.500 a 3.395 euro).

Infine, il viaggio di nozze: per la luna di miele, la spesa va da 4.100 a 7.215 euro. Per Federconsumatori, ci sono delle accortezze utili per chi vuole risparmiare: ad esempio, per evitare le partecipazioni il cui costo arriva fino a 450 euro, si puo' mandare un sms ai 100 invitati e in questo modo la spesa si abbatte a 18 euro. Ma gli italiani sembrano poco propensi a ridimensionare il giorno piu' bello della vita, in quanto segnala sempre Federconsumatori, sono sempre di piu' le coppie che richiedono un prestito per celebrare la loro unione. E' salito anche l'importo richiesto: nel 2013, quello medio era di 9 mila euro, ora e' salito a quasi 12 mila.