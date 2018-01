Matrimoni vip 2018: Fedez-Ferragni, Buffon-d’Amico, Rodriguez-Iannone e...FOTO

Ritornano le ormai rinomate "special bet" di Stanleybet su Novella 2000: i bookmaker inglesi scommettono su quale sarà la prima coppia vip a sposarsi nel 2018. Vediamo quindi nel dettaglio la speciale classifica con le quote relative ai matrimoni più papabili.

Dando per scontato che Fedez e Chiara Ferragni, tra l’altro in dolce attesa, andranno sicuramente all’altare entro i prossimi 365 giorni e che, quindi, non vengono nemmeno quotati dagli allibratori di Liverpool, la pole position se l’aggiudicano Claudia Gerini e Andrea Preti: nel gennaio del 2016 la storia appena nata sembrava solo un’avventura, oggi, invece, la coppia appare sempre più solida, tanto che si parla pure di un figlio in arrivo. Stanleybet offre i fiori d’arancio a 3.50.

Seguono Andrea Damante e Giulia de Lellis, dati a 5.00: nonostante la pausa forzata dovuta alla partecipazione di lei al “Grande Fratello Vip”, i due ex tronisti di “Uomini e donne” si sono ritrovati e ora sono di nuovo attaccatissimi, tanto che hanno già parlato di proposta e nozze.

Terzi Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la padrona di casa de “La prova del cuoco” si trova perfettamente a suo agio con l’imprenditore genovese, con tanto di teneri e amorosi selfie su Instagram che ritraggono i due “piccioncini” innamoratissimi e affiatati con la loro famiglia allargata. I bookie inglesi quotano le nozze a 6.00.



Poco dietro, a 6.50, ci sono Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: i due attori, da quando si sono incontrati sul set del film “Immaturi”, non si sono più lasciati e nel 2015 hanno coronato il loro amore con la nascita di una bellissima bambina, Luna. Lui poi, da quando ha divorziato dall’ex moglie Chiara Giordano, non ha più vincoli che lo possono trattenere.

Due coppie sono appaiate in lavagna, a quota 8.00: si tratta di Simona Ventura / Gerò Carraro e Christian Vieri / Costanza Caracciolo. Super Simo e il principe/imprenditore si trovano a meraviglia e, dopo quasi sette anni, sono sempre più innamorati, tanto che la conduttrice piemontese è ormai convinta che lei e Gerò invecchieranno insieme. Sul fronte Vieri / Caracciolo, invece, la triste perdita del bambino potrebbe unire ancor di più i due innamorati, che si sono coccolati a vicenda durante le vacanze a Miami, chiusi in un comprensibile e rispettoso silenzio.

Altro pari merito in tabella, con le coppie Gigi Buffon / Ilaria d’Amico e Belén Rodríguez / Andrea Iannone, entrambe offerte a 10.00. Il rapporto tra il portiere della Juve e la bella conduttrice di Sky prosegue a gonfie vele e, dopo la nascita del piccolo Leopoldo Mattia, ci sono voci sua possibile nuova maternità di lei. Per quel che riguarda Belén e Iannone, i rumors sulla crisi sono rientrati e i due sono più uniti che mai, anzi, la bella argentina è in prima linea nel sostenere il pilota abruzzese reduce da una stagione non certo esaltante con la sua nuova Suzuki.

A seguire troviamo Francesca Chillemi e Stefano Rosso: tra la bella attrice siciliana, tra i protagonisti del cinepanettone “Natale da chef”, e il figlio di Renzo Rosso, co-ceo di Otb, il gruppo che ha tra i suoi brand Diesel e Maison Margiela, le cose stanno dando molto bene, in particolare dopo la nascita della piccola Raina, avvenuta nel 2016. Per Stanleybet il “sì” nel 2018 è a 13.00.

Penultima, la coppia del momento, “figlia” del “Grande Fratello Vip”: Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser. Dopo la passione del reality, i due neo-fidanzatini non fanno altro che dare testimonianze del loro amore e della loro unione attraverso i social. Nozze nel 2018? I bookie li quotano a 16.00.

Chiudiamo con il terzo dei fratelli Rodríguez, Jeremias, legato a Sara Battisti: la loro storia si era interrotta al momento dell’entrata di lui nella casa del GF Vip ma, una volta uscito, “Jere” è corso subito dalla bella Sara, che lo stava ad aspettare con ansia. Il romanzo potrebbe avere il lieto fine del matrimonio? La quota è altina, 21.00, ma ci si potrebbe fare un pensierino…