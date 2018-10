Mcm arruola Schönberger, ex direttore creativo di Adidas

Mcm punta sull'autore del rilancio delle Stan Smith. Il brand di accessori e ready to wear del gruppo sudcoreano SungJoo ha infatti nominato il designer tedesco Dirk Schönberger suo primo global creative officer.

Lo stilista, direttore creativo di Adidas dal 2010 cui si devono collaborazioni come quella con Kanye West, Raf Simons e Rick Owens, oltre al rilancio delle iconiche Stan Smith, avrà avrà a disposizione un nuovo studio di design a Berlino, che si aggiungerà a quelli già attivi di Seoul e Milano, e prevede di assumere 25 persone nel team.





La sua prima collezione sarà la primavera-estate 2020 e, nonostante il designer abbia in programma un refreshment di alcune aree, ha dichiarato di non voler dare vita a una rivoluzione radicale del marchio. "Dirk Schönberger è la persona perfetta per coniugare il nostro heritage con elementi del moderno melting pot culturale che si respira a Berlino", ha dichiarato Sung-Joo Kim, presidente di Mcm.