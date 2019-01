Meditazione orgasmica: il nuovo metodo per aumentare la consapevolezza di sé

Farsi accarezzare il clitoride per quindici minuti dal partner o da uno sconosciuto, all'interno di un gruppo e sotto la guida di un coach. Lungi dall'essere una pratica sessuale, la meditazione orgasmica è il modo reale di connettersi con se stessi, che si sta diffondendo sempre più al di là dell'Atlantico.

Ma per praticare la meditazione orgasmica (OM per abbreviare), non è sufficiente abbassare le sue mutandine e prendere in prestito la mano del proprio compagno per un quarto d'ora. La tecnica viene insegnata in classi di gruppo durante le quali le coppie si posizionano l'una accanto all'altra e apprendono le sottigliezze delle carezze meditative. Le donne si sdraiano, abbassano le mutandine e gli uomini, seduti, iniziano a toccare la loro partner non appena suona il timer, come scrive Le Figaro. "Chi accarezza deve indossare guanti in lattice su cui si applica il lubrificante, quindi deve toccare il clitoride dall'alto verso il basso su una superficie di uno o due millimetri con la leggerezza delle ali di una farfalla", spiega Emmanuelle Duchesne, allenatore in meditazione orgasmica addestrato nel metodo dall'azienda americana OneTaste all'origine della pratica.

Quindi, per quindici minuti, ciascuno dei due partner deve concentrarsi sulle proprie sensazioni senza fare domande sull'orgasmo. "Dimentichiamo l'obiettivo di dare o ricevere piacere. Come nella meditazione, concentriamoci sul respiro e sulle sensazioni e, non appena appaiono i pensieri, proviamo a tornare alle sensazioni". E soprattutto non facciamo l'amore dopo. "Questi non sono preliminari, se ti accarezzi per quindici minuti prima di fare l'amore, è più di una meditazione orgasmica", ha detto l'allenatore.

Intervistata telefonicamente d aLe Figaro, la sessuologa e psichiatra Anne-Marie Lazartigues è scettica. "Perché dobbiamo passare attraverso il clitoride per rendere l'orgasmo non più l'obiettivo principale? Perché il piacere sessuale dovrebbe essere usato per la meditazione?", si chiede.

Per gli uomini, l'obiettivo sarebbe quello di essere più a oro agio con le donne, più consapevoli dei loro sentimenti mentre le donne imparano ad affermare il loro desiderio senza dover dare piacere all'altro in cambio.

Un'ora e un quarto per allenarsi in questa meditazione mirata costa 70 euro. Sono richiesti almeno tre corsi per padroneggiare tutti i concetti. I single devono trovare un partner per essere ammessi alle lezioni di gruppo. "Molti single uomini mi contattano, ma finché non trovano un partner non possono partecipare", ha detto la coach.