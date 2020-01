"Meghan e Kate non si parlano da sei mesi. Meghan o Harry? Ecco chi decide"

Nigel Farage



"Non puoi essere metà dentro e metà fuori la famiglia reale. O sei impegnato fino in fondo con quelli che sono i compiti del titolo reale e con i doveri pubblici oppure no. Alla fine la Regina ha deciso per loro, è triste, certo, ma è stata la decisione migliore". Il leader della Brexit Nigel Farage commenta con Affaritaliani.it il 'divorzio' dalla famiglia reale britannica da parte del Principe Harry e di Meghan Markle.

Chi decide? Chi porta i pantaloni in famiglia, Harry e Meghan? "Sicuramente lui è cambiato molto dopo che l'ha incontrata, sembra proprio che Meghan abbia un carattere molto, molto forte". E infine la domanda, inevitabile, se sia vero che ci sia rivalità tra Meghan e Kate Middleton, la moglie di William. "E' chiaro che sia così, d'altronde non si parlano da sei mesi", conclude Farage.