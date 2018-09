Meghan Markle, l'abito della prima sera con Harry il suo "qualcosa di blu"

La duchessa di Sussex Meghan Markle ha rivelato che un pezzo dell'abito indossato al suo primo appuntamento con il principe Harry era il suo "qualcosa di blu" per il suo matrimonio. Come si sa, le spose tradizionalmente indossano qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato e qualcosa di blu come portafortuna per le nozze. Meghan Markle ha rivelato il suo "qualcosa di blu" in un nuovo documentario ITV, in cui ha anche svelato di aver visto il suo velo da sposa per la prima volta il giorno stesso del suo matrimonio.

La Duchessa di Sussex Meghan Markle si è presentata da sola, elegantissima e sorridente senza il marito Harry, all’apertura di "Oceania" alla Royal Academy of Arts. Meghan Markle indossava un abito total black di Givenchy, con spacco, maniche trasparenti e linee morbide. Scelta, questa, che subito ha alimentato i rumors su una possibile gravidanza: l'abito non attillato è stato scelto per nascondere una gravidanza agli inizi? Meghan Markle indossava anche un paio di scarpe nere, con fiocco e tacchi a spillo.

Quello dell'abito non è comunque il solo indizio che i fan della royal family citano a sostegno della tesi che Meghan Markle possa essere incinta. Anche i capelli sono al centro dell'attenzione: questa settimana Meghan Markle ha fatto due apparizioni pubbliche e in entrambi i casi ha optato per una nuova acconciatura.

Conosciuta per le sue onde inconfondibili o per il suo "messy bun" (chignon spettinato), Meghan Markle in questi ultimi giorni ha invece optato per una piega liscissima e Cosmopolitan Uk lo ha subito additato come trucco per nascondere la sua gravidanza, ovvero per togliere l'attenzione dei media e dei cittadini dalla sua pancia.

Meghan Markle lancia libro di cucina scritto da vittime dell'incendio della Grenfell Tower

La neo duchessa Meghan Markle debutta nella sua prima iniziativa benefica personale da quando è entrata a far parte della famiglia britannica. La moglie del principe Harry ha lanciato oggi un libro ricette scritto da sopravvissute dell'incendio della Grenfell Tower che l'anno scorso causò la morte di 72 persone a West London. Il libro "celebra il potere della cucina nell'unire assieme le comunità" dichiara la duchessa del Sussex Meghan Markle in un video che lancia il ricettario, di cui ha scritto la prefazione. "Mescolare identità culturali sotto un tetto condiviso, crea uno spazio di normalità", aggiunge l'ex attrice Meghan Markle. I proventi della vendita del libro andranno alla Hubb Community Kitchen, il gruppo che si è formato l'estate scorso presso il centro culturale islamico Al Manaar per preparare cibo destinato agli scampati al disastro. Le 50 ricette provengono dalle cucine di paesi europei, nordafricani, del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Un comunicato della famiglia reale spiega che Meghan Markle si è recata più volte privatamente nel centro dopo averlo visitato per la prima volta in gennaio. Il progetto del libro è stato finanziato dalla Royal Foundation, un ente benefico istituito dai principi William e Harry assieme alle loro mogli Kate e Meghan.