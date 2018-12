Meghan Markle animalista, Harry: addio caccia per amore. ROYAL FAMILY NEWS

Harry rinuncia alla caccia per amore di Meghan Markle. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle spinge Harry a una scelta clamorosa: dire addio alla caccia. Il principe Harry non parteciperà quest'anno alla tradizionale battuta di caccia del Boxing Day, ovvero Santo Stefano: un appuntamento immancabile per la famiglia reale, che si ritrova per Natale a Sandringham, e poi il 26 dicembre imbraccia il fucile per sparare ai fagiani nella propria riserva. Harry non ci sarà per amore di Meghan Markle, convinta animalista, e contraria ai "blood sport", gli sport sanguinolenti, come scrivono il Mail on Sunday e altri tabloid.

Gb: un'altra assistente di Meghan Markle si dimette. ROYAL FAMILY NEWS

Un'altra assistente di Meghan Markle ha annunciato la dimissioni, alimentando cosi' i pettegolezzi dei tabloid britannici sul carattere difficile della duchessa di Sussex. Il 'Sunday Times' rivela che Samantha Cohen, segretaria privata del principe Harry e consorte, lascera' il lavoro subito dopo la nascita del primogenito della coppia la primavera prossima. Di origine australiana, la cinquantenne Cohen e' al servizio della casa reale da 17 anni ed e' stata in passato assistente per la comunicazione della regina Elisabetta.

Meghan Markle, dopo Melissa se ne va anche Samantha. ROYAL FAMILY NEWS

All'inizio di quest'anno e' passata alla dipendenze dei duchi di Sussex a Kensigton Palace. Sei mesi fa, si era gia' dimessa l'assistente personale di Meghan Markel, Melissa Touabti, e la stampa aveva scritto del suo rapporto difficile con la duchessa, che si sta facendo la fama di stressare i collaboratori con messaggi pressanti di richieste varie fin da quando si alza, all'alba, per praticare lo yoga.

Meghan Markle Harry, super gossip sul royal baby: i Clooney faranno da padrini. ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan Markle sono pronti per trasferirsi a Frogmore House, 'dependance' situata nel parco della imponente Frogmore House, all'interno della tenuta del castello di Windsor, abbandonando Kensington Palace: Frogmore House è un "posto speciale" per loro, come ha sottolineato lo stesso Kensington Palace annunciando il futuro trasferimento. La magione principale, uno spettacolare edificio di eta' vittoriana, e' stata scelta come location per le foto del loro fidanzamento e per ospitare la festa privata la sera, dopo le nozze nella cappella di St.George. Senza considerare che a 30 minuti di macchina di distanza dal castello di Windsor, si trova la casa di George e Amal Clooney mentre Elton John e David Furnish spesso ospitano delle feste nella loro residenza a Old Windsor. Nelle vicinanze, inoltre, si trovano campi da polo - lo sport preferito di Harry - ottime scuole, ristoranti stellati Michelin e alberghi di lusso. Da notare che proprio George e Amal Clooney, secondo i pettegolissimi tabloid britannici, sono gia' stati scelti come padrini del nascituro.

Gb: fonti smentiscono voci, famiglia reale tutta insieme a Natale. ROYAL FAMILY NEWS

Nessuna faida interna: la famiglia reale passera' riunita le vacanze di Natale nella tenuta di Sandringham. Insieme alla regina Elisabetta II, ci saranno i due nipoti William e Harry con le rispettive mogli, Kate e Meghan. Lo riferiscono fonti al Daily Mail, smentendo la notizia circolata nei giorni scorsi secondo la quale i duchi di Cambridge avrebbero passato il 25 dicembre a Bucklebury, Berkshire, dai Middleton mentre i duchi di Sussex nel Norfolk con la monarca.

Gb, rientra lo "strappo" di Natale? ROYAL FAMILY NEWS

"Le voci sul Natale sono sbagliate, tutti saranno a Norfolk quest'anno", ha riferito il tabloid pettegolissimo ma ben informato. Celebrare le festivita' tutti insieme sarebbe l'ennesima dimostrazione che non c'e' nessuno screzio tra i due fratelli frutto del cattivo rapporto tra le rispettive mogli, come si affannano a sottolineare fonti ed esperti reali da quando la voce e' cominciata a circolare sui tabloid nelle ultime settimane. A provocarla, l'annuncio che Meghan e Harry nel 2019 si trasferiranno a Frogmore Cottage, a Windsor, abbandonando Kensington Palace dove vivono William, Kate e i loro tre figli.

Gb, Kate Middleton e Meghan Markle "insieme a Natale". ROYAL FAMILY NEWS

Una mossa che e' stata letta come un tentativo dei due fratelli di mettere la distanza tra le rispettive mogli. Secondo alcuni esperti reali, invece, non riflette nessuna animosita' ma sarebbe dovuta alla necessita' di avere piu' spazio in vista dell'arrivo del bebe', allontanandosi da una situazione un po' soffocante per Harry. Fonti reali hanno ribadito al Daily Mail che non c'e' stata di recente nessuna crisi tra William e Harry, nonostante non sia un segreto per nessuno che Kate e Meghan non siano 'amiche' e che qualche tensione dietro le scene ci sia stata.