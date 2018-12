Meghan Markle, consiglio da Michelle Obama: non aver fretta. ROYAL FAMILY NEWS

Gb: Meghan Markle a quattr'occhi, ma in segreto, con Michelle Obama. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle ha partecipato in gran segreto alla presentazione londinese di 'Becoming', le memorie, gia' un successo editoriale, di Michelle Obama, e poi ha incontrato nel backstage l'ex First Lady americana: un incontro a quattr'occhi probabilmente per parlare di temi cari a entrambe (l'istruzione femminile) ma forse ancora di piu' per aprirsi il cuore. Il faccia-a-faccia e' avvenuto proprio nelle ore in cui Michelle consigliava alla duchessa del Sussex di "prendersi del tempo" per abituarsi al suo nuovo ruolo nella Casa reale. In un'intervista alla rivista 'Good Housekeeping', Michelle ha suggerito alla duchessa di Sussex - fino a pochi mesi fa attrice americana con un divorzio alle spalle, oggi membro della famiglia reale britannica- di "prendersi qualche tempo e non avere fretta di fare qualsiasi cosa". "Come me, Meghan probabilmente non ha mai sognato che avrebbe avuto una vita come questa, e la pressione che senti - da te stesso e dagli altri - a volte puo' sembrare molto. Quindi il mio piu' grande consiglio e' quello di prendersi un po' di tempo e non avere fretta di fare qualsiasi cosa". "Io - ha ricordato ancora Michelle- ho trascorso i primi mesi alla Casa Bianca principalmente occupandomi delle mie figlie, assicurandomi che avessero un buon inizio di scuola e si facessero nuovi amici prima di lanciarmi in lavori piu' ambiziosi". "Penso che sia ok, addirittura una buona cosa, fare cosi'". La First Lady ha quindi consigliato a Meghan di occuparsi di qualcosa che la appassiona - entrambe hanno fatto della valorizzazione e del rafforzamento del ruolo della donna nella societa' una priorita' - sostenendo che nel suo caso molta ispirazione e speranza le sono arrivati dagli incontri con giovani donne entusiaste. Kensington Palace ha confermato al Sun Online che Meghan ha partecipato all'evento sold-out al Southbank Center e che poi la coppia si e' goduta una chiacchierata. La notizia dell'incontro tra Meghan e Michelle Obama arriva mentre a Londra impazzano le voci di tensioni e dissapori tra i 'fab four' della Casa Reale, i due principi William ed Harry, e le rispettive mogli. Non e' ben chiaro cosa sia successo, ma e' evidente il carattere molto diverso delle cognate. Le voci si sono susseguite a ruota libera (persino che Meghan, nei frenetici preparativi di nozze, abbia fatto piangere Kate, perche' troppo richiedente con l'abitino della principessa Charlotte, scelta come damigella); e si sono fatte cosi' insistenti che hanno addirittura fatto parlare di una Famiglia Reale divisa a Natale, e non come sempre riunita a Sandringham. E' sceso in campo persino Buckingham Palace per smentire screzi e dissapori. Per ora dunque e' rimasta solo una notizia certa: che Harry e Meghan con l'anno nuovo si trasferiranno da Kensington Palace al castello di Windsor, mettendo cosi' diversi diversi chilometri di distanza tra le due duchesse.

Gb: Michelle Obama a Meghan Markle, "non avere fretta di fare". ROYAL FAMILY NEWS

Consigli le sono piovuti addosso da ogni parte da quando e' stato annunciato il suo matrimonio con il principe Harry, ma stavolta a suggerire a Meghan Markle come sopravvivere alla nuova vita in Gran Bretagna e' una testimone qualificata. L'ex First Lady Michelle Obama, in un'intervista alla rivista 'Good Housekeeping', ha suggerito alla duchessa di Sussex, fino a pochi mesi fa attrice americana con un divorzio alle spalle, oggi membro della famiglia reale britannica, di "prendersi qualche tempo e non avere fretta di fare qualcosa". "Io - ha ricordato Michelle Obama - ho passato i primi alla Casa Bianca principalmente preoccupandomi delle mie figlie, assicurandomi che avessero un buon inizio a scuola e si facessero nuovi amici prima di lanciarmi in lavori piu' ambiziosi". "Penso che sia ok, addirittura una buona cosa, fare cosi'". La First Lady ha quindi consigliato a Meghan di occuparsi di qualcosa che la appassiona - entrambe hanno fatto della valorizzazione e rafforzamento del ruolo della donna nella societa' una priorita' - sostenendo che nel suo caso molta ispirazione e speranza e' venuta da incontri con giovani donne entusiaste.

Meghan Markle Harry, super gossip sul royal baby: i Clooney faranno da padrini. ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan Markle sono pronti per trasferirsi a Frogmore House, 'dependance' situata nel parco della imponente Frogmore House, all'interno della tenuta del castello di Windsor, abbandonando Kensington Palace: Frogmore House è un "posto speciale" per loro, come ha sottolineato lo stesso Kensington Palace annunciando il futuro trasferimento. La magione principale, uno spettacolare edificio di eta' vittoriana, e' stata scelta come location per le foto del loro fidanzamento e per ospitare la festa privata la sera, dopo le nozze nella cappella di St.George. Senza considerare che a 30 minuti di macchina di distanza dal castello di Windsor, si trova la casa di George e Amal Clooney mentre Elton John e David Furnish spesso ospitano delle feste nella loro residenza a Old Windsor. Nelle vicinanze, inoltre, si trovano campi da polo - lo sport preferito di Harry - ottime scuole, ristoranti stellati Michelin e alberghi di lusso. Da notare che proprio George e Amal Clooney, secondo i pettegolissimi tabloid britannici, sono gia' stati scelti come padrini del nascituro.

Kate Middleton gioisce per gravidanza Meghan Markle e allontana voci crisi. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton, sorridente ed entusiasta per la gravidanza della nuora Meghan Markle, cerca intanto di allontanare le voci di crisi tra le due duchesse che stanno facendo sempre più tremare gli appassionati della Casa Reale britannica. In visita a Leicester con il marito, il principe William, Kate Middleton si e' detta "assolutamente" emozionata per il prossimo nascituro in casa Windsor: "E' un periodo cosi' speciale avere bimbi piccoli. E un cugino per George e Charlotte, cosi' come per Louis, sara' veramente speciale". Parole che sembrano allontanare le voci di una 'faida' tra le due duchesse. A scatenarle, l'annuncio che la coppia di neo-sposi, Meghan Markle e Harry, all'inizio del 2019 si trasferira' a Frogmore Cottage, abbandonando cosi' Kensington Palace dove vivono William, Kate e i loro tre figli.



Una mossa che e' stata letta come un tentativo dei due fratelli di mettere la distanza tra le rispettive mogli. Secondo alcuni esperti reali, invece, non riflette nessuna animosita' ma sarebbe dovuta alla necessita' di avere piu' spazio in vista dell'arrivo del bebe', allontanandosi da una situazione un po' soffocante per Harry. Frogmore Cottage - 'dependance' situata nel parco della imponente Frogmore House, all'interno della tenuta del castello di Windsor - e' decisamente piu' grande di Nottingham Cottage, il minuscolo villino in mattoncino rossi dove Harry ha vissuto da scapolo e ha accolto Meghan, prima e dopo le nozze (proprio li, dinanzi a un pollo arrosto, sarebbe avvenuta la proposta di matrimonio).