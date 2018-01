Meghan Markle attrice. Ecco ancora una volta in Suits. MEGHAN MARKLE NEWS

Meghan Markle, arriva l'ultima stagione di Suits



Meghan Markle farà compagnia ancora per un po' ai fan di "Suits". Arriva infatti la nuova stagione (l'ultima girata da Meghan Markle prima dell'addio in seguito al suo fidanzamento col principe Harry) del legal drama "Suits" in onda su Premium 'Stories' dal 5 febbraio, ogni lunedi', per 16 appuntamenti, alle ore 21.15.

Meghan Markle e la notte prima del matrimonio. MEGHAN MARKLE NEWS

Meghan Markle fa impazzire il gossip. Ogni giorno i giornali inglesi riportano notizie sul amtrimonio dell'attrice di origini jamaicane con il principe Harry. Per esempio, dove trascorrerà l'ultima notte prima delle nozze? Nel rispetto della tradizione regale, Meghan Markle dormirà lontana dal suo fidanzato Harry. Probabilmente la sposa si porterà già in un luogo vicino a quello del matrimonio, ovvero la St George's Chapel al Castello di Windsor, che è tra l'altro la residenza preferita dalla regina per i suoi weekend fuori Londra. Comodo sarebbe per Meghan Markle dormire dormire già negli appartamenti privati del castello, come ipotizza Hello Magazine.

Meghan Markle e Harry, tutti i dettagli sul matrimonio. MEGHAN MARKLE NEWS

L'ex attrice della serie tv Suits, 36 anni, potrebbe in alternativa scegliere di soggiornare a Frogmore House. La casa di campagna inglese del XVII secolo, a mezzo miglio a sud del Castello di Windsor, è un posto speciale per Meghan Markle, perché lei e Harry hanno fatto scattare qui le loro foto di fidanzamento ufficiali.

Meghan Markle e la notte lontana da Harry. MEGHAN MARKLE NEWS

Terza ipotesi, Meghan Markle potrebbe scegliere la Royal Lodge situata nel Windsor Great Park, residenza della Regina Madre fino alla sua morte nel 2002. Tuttavia, la Royal Lodge potrebbe essere "vietata" a Meghan Markle per riservarla al matrimonio della principessa Eugenia, che si sposerà a Windsor a ottobre. Suo padre, il principe Andrea, vive in questa residenza dal 2004 e probabilmente offrirà la sua casa a sua figlia.

Meghan Markle e Kate Middleton, la differenza. MEGHAN MARKLE NEWS





Ultima curiosità. Dove ha dormito Kate Middleton prima del suo matrimonio con il principe William nel 2011? Kate scelse il The Goring Hotel di Belgravia. L'hotel era a soli dieci minuti di macchina dal luogo delle nozze, l'Abbazia di Westminster.

Meghan Markle sorprende tutti: macché protocollo, parlerà alle nozze con Harry



A conferma che vuole essere controcorrente, Meghan Markle, l'attrice americana che e' riuscita a conquistare il cuore del principe Harry, prendera' la parola al suo stesso matrimonio: una novita' assoluta nel protocollo della Famiglia Reale. Secondo il Times, Meghan Markle, attrice di origine giamaicana, terra' un discorso durante il ricevimento al castello di Windsor, in cui rendera' un omaggio al marito e ringraziera' la regina, Elisabetta II.

Meghan Markle, clamorosa rottura del protocollo: parlerà alle nozze con Harry

Dopo le nozze, a cui dovrebbero partecipare circa 800 invitati, la cui lista non e' stata ancora resa nota, la regina concedera' un tutolo nobiliare alla nuova coppia, come fece per il fratello maggiore di Harry, William, e la moglie Kate, diventati duchi di Cambridge. I novelli sposi dovrebbero ricevere il ducato di Sussex che e' vacante dal 1843.

Matrimonio Harry Meghan Markle, invitati: "giallo" Trump. Meghan Markle NEWS

Il presidente Usa, Donald Trump, non e' stato invitato alle nozze del principe Harry e dell'attrice americana, Meghan Markle. O almeno a lui non risulta: "Invitato? Non che io sappia", ha detto in un'intervista a Piers Morgan, per l'emittente britannica ITV. LEGGI TUTTO

Meghan Markle e Harry hanno "costretto" Eugenia a spostare le nozze. FOTO

La "paziente" principessa Eugenia... La cugina del principe Harry sarebbe stata costretta a ritardare il suo matrimonio con il neofindanzato Jack Brooksbank a causa di una serie di impegni reali, tra cui un tour di alto profilo per Meghan Markle e Harry, come racconta il Daily Mail. Dopo sette anni di relazione, la coppia eugenia-Jack sarebbe desiderosa di arrivare all'altare al più presto possibile, ma a quanto pare dovrà rallentare un po'. Se Eugenia punta infatti a sposarsi a settembre, pare che la data slitterà a ottobre. La regina infatti a settembre dovrebbe essere abbastanza libera, di solito sta in vacanza nel castello di Balmoral, ma altri membri della famiglia reali pianificano i loro impegni con sei mesi di anticipo e pare che a settembre proprio il principe Harry e Meghan Markle, che si sposeranno il 19 maggio 2018, saranno in viaggio ufficiale quindi impossibilitati a essere presenti a un eventuale matrimonio.

Londra, dopo Meghan Markle e Harry si sposa anche la principessa Eugenia

Anno di matrimoni per la casa reale inglese. La principessa Eugenia si è ufficialmente fidanzata con il fidanzato di lungo corso Jack Brooksbank, come ha annunciato Buckingham Palace. Si sposeranno nello stesso luogo dove saranno celebrate le nozze del principe Harry con Meghan Markle, ovvero la cappella di St George, a Windsor. "Il Duca e la Duchessa di York sono lieti di annunciare il fidanzamento della principessa Eugenia con il signor Jack Brooksbank", annuncia un comunicato. "Sua Altezza Reale e il signor Brooksbank si sono fidanzati in Nicaragua all'inizio di questo mese. Il matrimonio si svolgerà nell'autunno del 2018 nella cappella di San Giorgio a Windsor, con ulteriori dettagli da annunciare a tempo debito".

Gb: Meghan Markle: 'anche Harry è un femminista'







"Anche Harry e' un femminista". Lo ha detto Meghan Markle durante la visita a Cardiff con il principe Harry, suo futuro marito. L'ex attrice della serie tv americana 'Suits' nella nuova apparizione pubblica con Harry è stata circondata dai fan.





Meghan Markle a Cardiff, è polemica sul look troppo costoso







Ma Meghan Markle è finita anche nella bufera, come scrive il Daily Mail che ha sottolineato in prima pagina invece quanto fossero costosi gli abiti che indossava durante la visita: fra borsa di lusso e cappotto firmato si superano le 3mila sterline.





GB: HARRY E MEGHAN RICEVONO 'LOVE SPOON" GALLESE DA BIMBI LORO OMONIMI





Il principe Harry e la sua fidanzata americana Meghan Markle hanno ricevuto un "love spoon" gallese dalle mani di due bambini che portano i loro stessi nomi. Il dono del caratteristico cucchiaio di legno intagliato, che viene tradizionalmente offerto dal fidanzato alla sua promessa, è arrivato durante una visita ufficiale della coppia a Cardiff, capitale del Galles. A renderlo noto è un tweet, con tanto di foto, di Kensigton Palace. I piccoli Harry e Meghan hanno offerto il loro regalo davanti al castello di Cardiff, dove centinaia di persone erano in attesa per dare il benvenuto alla coppia di fidanzati, che si sposerà il prossimo 19 maggio.

Meghan Markle insultata, il leader Ukip Bolton lascia la fidanzata





Il leader del partito britannico anti-Ue Ukip, Henry Bolton, ha lasciato la sua fidanzata - l'ex modella 25enne Jo Marney - dopo i commenti razzisti fatti da quest'ultima nei confronti della futura consorte del principe Harry, Meghan Markle, come scrive la Bbc online.





Gb: fidanzata insulto' Meghan Markle, pressing per dimissioni leader Ukip





Ma non si placa la bufera sul leader dell'Ukip, Henry Bolton, dopo che la 25enne fidanzata Jo Marney e' stata sospesa dal partito britannico antieuropeo per messaggi razzisti nei confronti di Meghan Markle, futura sposa del principe Harry, pubblicati dal Daily Mail. Secondo diversi membri del partito la sospensione non basta e la giovane dovrebbe essere espulsa, mentre un europarlamentare del partito, Bill Etheridge, ha attaccato direttamente Bolton, affermando che il leader "inesperto" dovrebbe essere mandato via.





Insulti a Meghan, "Una nera tra i reali"Il leader Ukip Bolton lascia la fidanzata

E il presidente dell'Ukip Paul Oakden, interpellato dalla Bbc sul futuro di Bolton, ha affermato che Bolton "ha difficili decisioni da prendere", "intende prendere queste decisioni oggi e sono sicuro che qualunque cosa faccia sara' nel migliore interesse del partito". Marney si e' scusata, dicendo che i messaggi sono stati estrapolati dal contesto. Il tabloid ha pubblicato i messaggi inviati a una amica tre settimane prima di avviare la sua relazione con Bolton, affermando che Meghan Markle "macchiera' la nostra famiglia reale" con il "seme" e "la prossima volta sara' quella di primo ministro musulmano. E di un re nero".

Meghan Markle, quella frase che scatena il caos in politica





In un comunicato, Marney, assumendosi le responsabilita' "dell'offesa che hanno prodotto" le sue parole, ha anche lamentato che le sue affermazioni su Meghan Markle sono state "deliberatamente esagerate per farne un caso". Bolton, 54 anni, terzo leader eletto dall'Ukip dopo che Nigel Farage si e' dimesso nonostante la vittoria nel referendum del 2016 sulla Brexit, ha fatto scandalo per la sua decisione di lasciare la moglie e fidanzarsi con Marney.