Meghan Markle e Harry, ecco la guida alle nozze reali. MEGHAN MARKLE NEWS

Dal bouquet ai cani della Regina Elisabetta. Sono molte le cose da considerare in occasione del royal wedding tra il principe Hanry e l'attrice Rachel Meghan Markle. Per aiutare i turisti a mimetizzarsi fra la folla e calarsi nei panni di veri sudditi della Corona inglese la guida alberghiera Condé Nast Johansens ha preparato un breve prontuario che contiene curiosità sul matrimonio, regole a cui gli sposi saranno costretti ad adattarsi e anche qualche dritta per seguire il matrimonio che sarà celebrato il 19 maggio nella Cappella di St. George del Castello di Windsor. In più, come tradizione, consiglia alcuni dei suoi alberghi londinesi, in particolare quelli più vicini a Buckingham Palace, per seguire da vicino ogni spostamento dei reali.



Matrimonio Meghan Markle e Harry, guida alle nozze reali



La guida al royal wedding di Harry e Meghan comincia con i dettagli principali: il matrimonio verrà celebrato al Castello di Windsor verso mezzogiorno del 19 maggio e verrà officiato dall'arcivescovo di Canterbury. Voci ormai certe danno come testimone di Harry il fratello William, mentre i due figli del primogenito porteranno le fedi (George) e spargeranno i fiori al passaggio della sposa (Charlotte).



- Il bouquet di matrimonio: come ogni altra sposa reale, Meghan dovrà includere nel suo bouquet un ramo di mirto simbolo di amore e matrimonio. Il ramo di ogni bouquet reale proviene dal giardino della Regina Vittoria, la quale diede inizio alla tradizione.



- Occhio al mento: le donne reali devono tenere sotto controllo la posizione del loro mento, che deve trovarsi sempre (e solo) parallelo al terreno. Se tenuto troppo alto, infatti, potrebbe dare l'impressione di altezzosità mentre se tenuto in basso sembrare segno di una mancanza di sicurezza.



- Rinunciare: dal momento in cui pronuncerà 'I do' e diverrà la moglie di Harry, Meghan dovrà dire addio a crostacei e molluschi che non sono ammessi alla tavola reale. La ragione è presto detta: la Regina Elisabetta, allergica ad entrambi, li ha banditi dai menu e a nessuno è permesso ribellarsi a questo diktat. Ma non sarà questa l'unica cosa a cui Meghan dovrà rinunciare. Sembra che ogni donna reale debba in qualche modo rinunciare ad ogni aspirazione di carriera ed è quindi probabile che lei dismetta per sempre i suoi panni da attrice. Ultimo, ma non ultimo, Meghan dovrà rinunciare al voto perché da tradizione la famiglia reale ha il dovere di mantenersi neutrale e dunque non pronunciarsi mai sulle questioni politiche.



Al Southbanck Centre, si potrà festeggiare il matrimonio come se si fosse veri e propri invitati: il 19 maggio, a partire dalle 11 del mattino, si terrà un party a base di musica, balli e canzoni a cui sono tutti invitati. Fortnum & Manson, grande magazzino famoso per essere fornitore ufficiale della Casa Reale, celebrerà il matrimonio reale con un evento a base di tè e scones ma anche champagne e video diretta del matrimonio dalle 11 alle 14 del 19 maggio. E prima del matrimonio? Appena dopo la notizia del fidanzamento fra Meghan e Henry il celebre museo Madame Tussauds ha annunciato l'aggiunta di una statua dedicata alla Markle che sarebbe stata svelata prima del matrimonio. Al momento non esiste una data certa ma sembra sicuro che l'evento sia sempre più vicino.



Il tour sulle tracce di Harry: il tour segue le orme del piccolo di casa Windsor sui luoghi più amati da lui e dalla sua famiglia, il tour racconta anche con dovizia di particolari come avvenne l'incontro fra lui e Meghan e l'evoluzione della loro storia sino al matrimonio.



Per finire, se nessuno di questi sembra un modo sufficientemente allegro di festeggiare, il consiglio è quello di unirsi a una delle tante feste spontanee che sorgeranno in strada il 19 maggio. Talmente probabile sembra che i sudditi decidano di festeggiare per conto loro che per l'occasione la città ha rinunciato a chiedere il pagamento per il permesso della chiusura di alcune strade in modo da favorire i party a cielo aperto.

Nozze Meghan Markle e Harry, il principe William sarà testimone

Il principe Harry ha chiesto a suo fratello, il principe William, di essere il suo testimone quando sposera' l'ex attrice statunitense Meghan Markle il 19 maggio, la ha annunciato Kensington Palace. "Il Principe Harry ha chiesto a suo fratello il Duca di Cambridge di essere il suo testimone al suo matrimonio con la signora Meghan Markle", si legge in una nota della residenza reale di Londra.



"Il Duca di Cambridge e' onorato di essere stato invitato, e non vede l'ora di sostenere suo fratello alla St George's Chapel, Windsor, il 19 maggio", si legge nella nota. Harry e' stato il testimone del matrimonio di William con Kate Middleton nel 2011, e l'annuncio arriva dopo la nascita del terzo figlio di William e Kate lunedi'. Il Duca e la Duchessa di Cambridge devono ancora battezzare il nuovo principe.

Meghan Markle, parla il biografo di Lady D: "Ecco chi è la vera Meghan Markle"

In esclusiva sul settimanale Chi in edicola da mercoledì 18 aprile, l'intervista esclusiva al giornalista e scrittore Andrew Morton, divenuto famoso negli anni '90 per la biografia di Lady Diana in cui rivelava aspetti segreti della vita della principessa più amata d'Inghilterra, e che torna alla ribalta con un nuovo libro, “Meghan, la sua vera storia” (nelle librerie italiane dall'8 maggio per Piemme) a pochi giorni dal matrimonio tra la Markle e Harry d'Inghilterra. «Quella con Harry direi proprio che è una favola e l'hanno confermato anche le mie fonti a Palazzo. Lui è molto orgoglioso di Meghan e il fatto che sia assolutamente rapito da lei si vede anche in pubblico. La Markle è stata un'attivista fin da bambina e anche una femminista convinta, impegno che l'ha portata a diventare ambasciatrice Onu per l'uguaglianza del genere. E questa attitudine la fa assomigliare molto a Diana, ma non è l'unico aspetto: io credo che le due siano legate in qualche modo, che ci sia stato una specie di passaggio del testimone con la mamma di Harry, morta proprio a 36 anni, la stessa età in cui Meghan entra a far parte della famiglia reale».

Meghan Markle? "Una che non si guarda mai indietro". MEGHAN MARKLE NEWS

E Morton continua: «Meghan è sempre stata una persona molto riflessiva e il fatto che 24 ore dopo aver conosciuto Harry sia partita con lui fa pensare che il loro sia proprio un amore genuino. È una donna dalla grande personalità e abituata a non guardarsi mai indietro, come del resto ha fatto con il primo marito al quale dopo la fine del matrimonio ha rispedito la fede nuziale per posta. Il momento più difficile che dovrà affrontare? Credo che sarà la maternità: i rapporti con la sua famiglia d'origine non sono affatto buoni, è cresciuta praticamente da sola e anche in futuro non avrà aiuti da loro».

LO SPECIALE SUL MATRIMONIO DI MEGHAN MARKLE E HARRY

Nozze Meghan-Harry: May, Trump e gli Obama "grandi esclusi"

Assenze di rilievo al matrimonio dell'anno, quello tra il principe Harry e l'attrice americana, Meghan Markle. Secondo la lista divulgata da Kensington Palace, alle nozze al castello di Windsor, non saranno presenti la premier britannica Theresa May ne' il presidente americano, Donald Trump. Ma non sono stati invitati neppure gli Obama, nonostante l'ex presidente Barack abbia un rapporto privilegiato con il principe, quinto nella linea di successione al tono britannico.

Il portavoce del principe Harry ha fatto sapere che alle nozze, il 19 maggio, saranno invitati solo persone cha hanno un rapporto diretto con la coppia. "Si e' deciso che una lista ufficiale di politici, britannici e internazionali, non sia richiesta al matrimonio. Il governo e' stato consultato su questa scelta, ma la decisione e' stata presa dalla Casa Reale".

Harry e Meghan Markle: donazioni invece dei regali di nozze. MEGHAN MARKLE NEWS

Il matrimonio dell'anno tra Harry e Meghan Markle si trasforma anche in un grande evento di solidarieta'. Il principe Harry e la futura sposa, l'attrice americana Meghan Markle, hanno chiesto a chi volesse contribuire alla loro felicita' di non inviare regali ma fare donazioni a enti caritatevoli.

Meghan Markle e Harry? Dicono "no" ai regali di nozze. MEGHAN MARKLE NEWS

Lo ha reso noto la Casa Reale britannica che ha anche pubblicato una lista di sette organizzazioni scelte da Harry e Meghan Markle ma a cui la coppia non e' in alcun modo legata. Al centro delle loro attenzioni non solo i poveri ma anche associazioni che si occupano di ambiente, donne, malati di Hiv, orfani delle forze armate.

Luna di miele Harry-Meghan, spunta Positano. MEGHAN MARKLE NEWS

Ci sarebbe anche Positano tra le possibili mete per la luna di miele del principe Harry e di Meghan Markle, la nuova coppia reale inglese che si sposera' il 19 maggio nel castello di Windsor. I media d'Oltremanica hanno formulato diverse ipotesi sul viaggio di nozze che al momento e' top secret, tra cui la perla della costiera amalfitana che avrebbe il pieno gradimento di Meghan. La 36enne attrice americana, infatti, nel 2016 ha soggiornato all'Hotel Le Sirenuse di Positiano ed e' rimasta talmente impressionata da scriverne sul suo blog di life style, The Tig (da 'This is glamorous', questo e' affascinante, prestigioso). La costiera sarebbe perfetta nel caso i neo-coniugi, che insieme hanno gia' girato mezzo mondo, scegliessero di non allontanarsi troppo dall'Inghilterra. Tra le altre ipotesi avanzate, di cui il sito della Cnn ha stilato una sorta di classifica, ci sono Paesi africani come Namibia e Botswana, con quest'ultimo che evoca una delle prime apparizioni in coppia di Harry e Meghan, nell'estate 2016; l'isola di Hydra, in Greecia, dove ci si muove solo sul mulo, a piedi o in barca; Tromso, la capitale dell'Artico in Norvegia; Nevis, la semi-sconosciuta isola dei Caraibi amata da Lady Diana in cui Harry trascorse una vacanza con la mamma e il fratello William nel 1993; North Island, l'isola delle Seychelles in cui hanno gia' fatto la luna di miele Willam e Kate; Tetiaroa, a Tahiti, l'atollo della Polinesia amato (e comprato) da Marlon Brando; Las Vegas; l'isola di Cempedak, in Indonesia.

Meghan mise fine a prime nozze restituendo l'anello per posta. MEGHAN MARKLE NEWS

Mancano meno di due mesi alle nozze del principe Harry con Meghan Markle e dal passato della fidanzata americana continuano a spuntare dettagli: l'ultima biografia (non autorizzata) della futura moglie del quinto in linea di successione al trono britannico, scritta da Andrew Morton, rivela che il primo matrimonio di Meghan Markle con il produttore di Hollywood Trevor Engelson fini' improvvisamente, dopo soli due anni, e che lei rimando' indietro per posta l'anello all'ex marito. La notizia del divorzio e' cosa nota, meno note le cause della rottura, oltre alla frase di rito sulle "inconciliabili differenze". Ora si e' venuto a sapere che gli amici erano a conoscenza di qualche problema nella coppia ma che lei improvvisamente nell'agosto 2013, meno di due anni dopo le nozze in Giamaica, mise fine "talmente brutalmente al matrimonio da restituire a Trevor il suo anello di diamanti per posta raccomandata". Citando amici della coppia, Morton ha sostenuto che la decisione di chiudere fu presa proprio da Meghan Markle "completamente di punto in bianco". Nella stessa biografia, l'autore ricorda come gia' da giovane, Meghan Markle vedesse in Lady Diana un modello, "non solo per lo stile ma anche per la sua missione umanitaria indipendente". "Era affascinata dalla famiglia reale, voleva essere la principessa Diana 2.0", ha rivelato una sua amica d'infanzia.

Meghan Markle sposa: che omaggio a Diana per le nozze. MEGHAN MARKLE NEWS

Meghan Markle il giorno delle nozze indosserà la tiara di Lady Diana, rendendo così omaggio all'amata madre del principe Harry, morta nel 1996. La tiara, indossata da Diana stessa per il suo matrimonio e poi in altre occasioni, non è di proprietà della famiglia reale, ma appartiene alla famiglia Spencer da diverse generazioni.

Kate Middleton aveva invece indossato la tiara indossata dalla regina a 18 anni. Per rendere omaggio a Diana, invece, Kate Middleton aveva scelto un profumo con note di mughetto simile al Quelques Fleurs di Houbigant Paris spuzzato da Diana sul proprio abito da sposa.

Meghan Markle e Harry, ecco come sarà la torta. MEGHAN MARKLE NEWS

Si chiama Claire Ptak ed e' la pasticciera scelta dal principe Harry e Meghan Markle per preparare la loro torta di nozze il prossimo 19 maggio. L'annuncio e' arrivato da Kensignton Palace tramite tweet, con tanto di foto della 'pastry chef', proprietaria della pasticceria di Londra 'Violet Cakes'. La coppia ha chiesto "una torta di limone ai fiori di sambuco", con fiori veri e fatti di crema al burro, invece della piu' tradizionale torta di frutta.

Meghan Markle gia' conosce la Ptak, avendola intervistata in precedenza per il suo sito 'The Tig'. "Non so dirvi quanto io sia felice di essere stata scelta per fare la torta del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle", ha commentato la 'pastry chef'. "Sapendo che condividono veramente i miei stessi valori in materia di provenienza degli alimenti, sostenibilita', stagionalita' e ancora piu' importante gusto, questo lo rende l'evento piu' straordinario cui prendere parte". Ptak ha iniziato con la sua pasticceria in uno stand al mercato prima di aprire il suo negozio a East London nel 2010: auto-definitasi "scrittrice di cibo, stilista, sviluppatrice di ricette e consulente", la giovane e' attenta a usare ingredienti biologici e di stagione. Gia' per il matrimonio con Kate Middleton nel 2011, il principe William aveva chiesto, insieme alla tipica torta di frutta, un dolce fatto di biscotti e cioccolato.

Meghan Markle, clamoroso: il principe Harry rifiuta i patti prematrimoniali. MEGHAN MARKLE NEWS





Clamoroso e romantico gesto del principe Harry verso Meghan Markle. Ha rifiutato, secondo rumors della stampa inglese, di firmare un contratto prematrimoniale prima del suo matrimonio con Meghan Markle. Secondo quanto riferito, Harry è particolarmente sotto pressione della corte per firmare un accordo volto a salvaguardare la sua fortuna, stimata intorno ai 30 milioni di sterline.

Meghan Markle, Harry come William: non firmò accordi prematrimoniali con Kate Middleton. MEGHAN MARKLE NEWS



Invece il 33enne Harry avrebbe rifiutato il consiglio di firmare un accordo prematrimoniale. Una fonte ha detto al Mail Online: “Harry è sicuro che il suo matrimonio sarà duraturo, quindi non c'è bisogno che lui firmi qualcosa”. Meghan Markle, 36 anni, ha invece una fortuna di 4 milioni di sterline, raccolta grazie al suo lavoro di attrice. Meghan Markle ha già divorziato dal suo primo marito Trevor Engelson dopo due anni di matrimonio. Si pensa che Harry abbia circa 20 milioni di sterline in beni e altri 10 milioni di sterline ereditati dalla mamma Diana al compimento dei 30 anni di età. Né la madre di Harry, Diana, quando sposò Carlo, né suo fratello William con Kate Middleton hanno firmato patti prematrimoniali.