Meghan Markle, ecco le foto del papà che compra l'abito. MEGHAN MARKLE NEWS

Thomas Markle si fa confezionare gli abiti per le nozze di Meghan Markle

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 9 maggio le immagini di Thomas Markle, il padre di Meghan, prossima sposa del principe Harry d'Inghilterra, mentre si fa confezionare un abito da cerimonia in una sartoria specializzata di Rosarito, in Messico, dove vive. Il papà della futura principessa si fa confezionare il guardaroba (che presumibilmente sarà composto da un tight per la cerimonia del mattino e da uno smoking, o come lo chiamano gli americani tuxedo, per il banchetto serale) in un negozio che si chiama “Martinez Tuxedo”. Vedremo il 19 maggio se i sarti di Rosarito saranno all'altezza delle grandi firme della sartoria di Savile Road, il tempio dell'eleganza maschile a Londra, che da sempre confezionano gli abiti dei componenti della famiglia reale. Nel frattempo a Londra gli stilisti australiani Ralph&Russo stanno terminando l'abito di Meghan che costerà 115 mila euro e che sarà offerto alla sposa dal suocero, il principe Carlo.

Meghan Markle, abito da 100mila sterline firmato Ralph & Russo?

Meghan Markle avrebbe scelto il marchio londinese Ralph & Russo per il suo abito da sposa. Lo sostiene il Daily Mail. Da notare come la griffe sia stata già scelta da Meghan Markle, futura duchessa di Sussex, per il ritratto ufficiale del fidanzamento con il principe Harry. Fondata nel 2007 dagli australiani Tamara Ralph, direttore creativo, e Michael Russo, ceo, Ralph & Russo si è piazzata, in brevissimo tempo, nell'olimpo della moda. La griffe, infatti, è stata la prima ad entrare di merito nel calendario ufficiale della settimana Haute Couture di Parigi per insindacabile giudizio della Chambre Syndacale de la Haute Couture. Numerose le vip che indossano abiti Ralph & Russo: da Angelina Jolie a Gwyneth Paltrow e Penelope Cruz. Infine, secondo altri rumors, l'abito da sposa di Meghan Markle dovrebbe costare ben 100.000 sterline, cifra che sarà pagata dalla famiglia dello sposo.

Meghan Markle e Harry, pranzo al sacco per i 1.200 "invitati comuni" al matrimonio

I 1.200 cittadini comuni onorati da Harry e Meghan con l'invito al loro matrimonio dovranno munirsi di pranzo al sacco. Per loro infatti non e' previsto il menu' che deliziera' il palato dei 600 illustri ospiti attesi al castello di Windsor. In cambio, i cittadini comuni potranno organizzarsi un pic-nic nell'immenso parco, magari dopo aver fotografato il passaggio degli sposi a bordo della carrozza. Al parco sono attese in totale 2.640 persone, all'esterno delle mura invece la polizia si prepara a gestire oltre 100mila curiosi. Molti di loro passeranno li' la notte. Per facilitare il flusso, verranno aumentati i treni e sara' allestito un parcheggio da 6mila posti auto. Per tutti quelli che non potranno avvicinarsi al castello, avranno la possibilita' di seguire la cerimonia sui maxi-schermi allestiti in diversi punti della citta'.

Meghan Markle, ultima apparizione pubblica. MEGHAN MARKLE NEWS

Il principe Harry e Meghan Markle non faranno più apparizioni pubbliche prima del giorno del matrimonio, sabato 19 maggio, quindi Kensington Palace ha divulgato ieri l'ultimo briefing prima del grande giorno. La prossima volta che rivedremo l'ex attrice americana Meghan Markle sarà quindi con l'abito da sposa, quando arriverà a Windsor in auto, accompagnata dalla madre. All'altare invece la porterà il padre Thomas Markle.

Meghan Markle sarà accompagnata all'altare dal padre. MEGHAN MARKLE NEWS

Sara' Thomas Markle ad accompagnare all'altare la figlia Meghan il 19 maggio al matrimonio con il principe Harry. Lo ha reso noto un portavoce della famiglia reale fornendo ulteriori dettagli sulle nozze dell'anno e confermando, soprattutto, la partecipazione dei genitori della sposa, divorziati da diverso tempo, per smentire le voci che ultimamente circolavano sulla loro possibile assenza alimentate in particolare dal fratellastro della sposa, Thomas Jr. "Entrambi i genitori della sposa avranno ruoli importanti nel matrimonio", si legge nella dichiarazione degli uffici di sua maesta'. "La mattina del matrimonio, la signora Ragland si rechera' con la signora Markle in auto al Castello di Windsor. Il signor Markle accompagnera' sua figlia lungo il corridoio". Non solo saranno presenti dunque, ma si recheranno in Gran Bretagna anche qualche giorno in anticipo per trascorrere del tempo con i futuri parenti, la regina Elisabetta II e il principe Filippo. Incontreranno, ovviamente, anche il principe Carlo, prima della cerimonia che si terra' nella cappella di San Giorgio, nel castello di Windsor. Come vuole la tradizione, gli sposi trascorreranno separatamente la notte prima del matrimonio. Meghan ha gia' prenotato un albergo in una localita' segretissima.

Today we have provided an update on the Wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle.



Read the full statement here: https://t.co/bhrPnJtrNm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 maggio 2018