Meghan Markle, fan disperati: addio ai social. E il mistero dei tre anelli...

Meghan Markle dice addio ai social. La fidanzata del principe Harry ha chiuso ieri sera tutti i suoi account social: Twitter, Facebook e Instagram, dove contava 1,9 milioni di follower in tutto il mondo. "Era da tempo che non li usava", ha confidato una fonte, come riporta la stampa inglese.

Più probabilmente il vero motivo è che, essendo Meghan Markle ormai entrata a far parte della famiglia reale inglese (in attesa comunque delle nozze a maggio 2018), le foto e le informazioni su di lei saranno d'ora in poi diffuse da Kensington Palace, come già avviene per Kate Middleton e i principi Harry e William.

Una fonte del Palazzo reale - come riporta il Mail - ha detto: "Miss Markle è grata a tutti coloro che l'hanno seguita sui social nel corso degli anni. Pur non usandoli già da diverso tempo, ha preso la decisione di chiuderli".

Durante la sua visita a Brixton insieme al Principe Harry, dove si sono recati in visita a una radio, Meghan Markle ha indossato degli piccoli anelli dorati sul pollice, sull'indice e sull'anulare. Sull'altra mano il suo anello di fidanzamento ormai noto. Secondo la chiromanzia, ovvero la pratica che attraverso lo studio della mano permette di predire il futuro, indossare un anello per il pollice indicherebbe motivazione, controllo e aggressività.

Non solo. Indossare un anello sul dito indice indica "un re, una regina o un amministratore delegato appena nominato" oppure una "celebrità ambiziosa con milioni di fan".

Infine, Meghan Markle indossa questi anelli nella mano destra e questo indicherebbe una "forte testardaggine o un bisogno di avere il controllo della propria vita pubblica".

Ma in molti si chiedono semplicemente: quella di Meghan Markle non sarà solo una scelta di stile dettata dall'ultima moda, già vista anche addosso a moltissime vip?