Meghan Markle, il pancione esplode. Eccola in abito bianco. ROYAL FAMILY NEWS

La Duchessa del Sussex Meghan Markle in visita a Mayhew, un'organizzazione benefica per il benessere degli animali che sostiene come patrona, con sede nella zona nordoccidentale di Londra. L'abito bianco e fasciante di Meghan Markle ha messo in evidenza il suo pancione. Il parto, come lasciato trapelare da Meghan Markle stessa pochi giorni fa, è previsto tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Kate Middleton, festa di compleanno "low profile". E Meghan Markle... ROYAL FAMILY NEWS

Un compleanno tranquillo lo scorso 9 gennaio per Kate Middleton, lontano dal clamore e dalle voci di dissidi e rivalita' con la cognata Meghan Markle. La duchessa di Cambridge ha festeggiato i 37 anni con i tre figli - George, Charlotte e il piccolo Louis - e il marito, il principe William. Quest'ultimo, tuttavia, durante la giornata ha dovuto partecipare anche al trentennale del servizio di eliambulanza di Londra, associazione di cui ha il patronato. "Grazie a tutti per i vostri adorabili messaggi sul compleanno della duchessa di Cambridge", ha scritto Kensington Palace su Twitter.

Dopo le voci insistenti di tensioni tra Kate e Meghan - e quindi tra i due fratelli, William e Harry - la situazione sembra essere rientrata, o almeno così hanno voluto dimostrare le due cognate, presentandosi complici e unite alla messa di Natale a Sandringham. Resta da vedere che regalo di compleanno la duchessa di Sussex farà alla festeggiata: gli anni scorsi, ricordano i tabloid, quando ancora non faceva parte della famiglia reale, Meghan aveva regalato a Kate un diario e un bracciale, regali molto sentiti e apprezzati.