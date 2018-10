Meghan Markle incinta: ecco le prime foto del "pancino". Royal Family News

Meghan Markle incinta, si intravede pancino ed arrivano primi regali

Un canguro di peluche con il suo cucciolo e un paio di mini stivali di una nota azienda australiana: il principe Harry e la moglie Meghan Markle, a Sydney prima tappa del loro tour cominciato lunedi' in Australia, hanno ricevuto i primi regali per il bebe' in arrivo. E proprio in Australia, si e' intravisto per la prima volta il pancino della duchessa, malcelato in un tubino mozzafiato bianco, firmato dalla designer australiana Karen Gee. I duchi hanno avuto un'accoglienza entusiastica in Australia, il paese che hanno scelto per rendere noto che Meghan Markle era incinta: Kensington Palace ha dato l'annuncio, poche ore dopo il loro sbarco, dopo un viaggio su volo commerciale, a Sydney. In visita dello zoo di Taronga, i duchi di Sussex hanno avuto un incontro ravvicinato anche con due cuccioli di koala battezzati Harry e Meghan Markle in omaggio alla loro unione. "Siamo pronti e cosi' eccitati di unirci al club", ha detto Meghan Markle, in chiacchiere con un noto presentatore tv locale, quando questi le ha detto che serve "una sacco di energia" per tirare su i figli.

L'annuncio molto atteso alla fine e' arrivato, mettendo fine alle voci che si rincorrevano da settimane: il principe Harry e la moglie Meghan attendono il loro primo figlio che arrivera' nella primavera 2019. Ieri in Australia Meghan Markle ha indossato un abito aderente color panna che ha mostrato per la prima volta il "pancino". La bella notizia e' stata comunicata dalla coppia alla regina Elisabetta II e alla Famiglia Reale venerdi' scorso, in occasione del matrimonio della principessa Eugenia di York. Proprio la 'mise' della duchessa di Sussex a quelle nozze aveva avvalorato l'ipotesi di una sua gravidanza: cappottino blu navy coprente e lasciato sbottonato. La tempistica dell'annuncio non sembra essere piaciuta pero' a Sarah Ferguson e al principe Andrea, i genitori della sposa: entrambi, in coincidenza con la comunicazione di Kensington Palace sull'arrivo di un nuovo royal baby hanno postato tweet, rispettivamente sul matrimonio della figlia e sul compleanno della ex moglie, senza mai nominare Harry, Meghan o la gravidanza. La regina si e' detta deliziata per l'arrivo del nuovo nipote, che sara' il settimo in linea di successione al trono. Anche la madre di Meghan, Doria Ragland, ha fatto sapere di essere "molto felice" e di "non vedere l'ora di dare il benvenuto" al suo primo nipote. Non e' chiaro invece se sia stato informato il padre di Meghan, che nel passato ha dato qualche grattacapo all'attrice.

Congratulazioni sono arrivate anche dalla premier, Theresa May, e dall'arcivescovo di Canterbury. Intanto, Harry e Meghan hanno appena cominciato da Sydney il loro primo impegno internazionale in coppia come rappresentanti di 'The Firm', come viene chiamata la famiglia reale.

"Le Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Sussex sono molto lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex si aspetta un bambino nella primavera del 2019". L'annuncio è arrivato ieri mattina sui social di Kensington Palace.

"Le loro altezze reali - continua Kensington Palace su Twitter - hanno apprezzato tutto il sostegno che hanno ricevuto da persone di tutto il mondo dal loro matrimonio di maggio e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico". L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui la coppia, seguitissima da paparazzi e fan, e' sbarcata in Australia, per un tour di due settimane, in cui presenzieranno agli Invictus Games, i giochi sportivi in 11 specialita' per veterani e reduci rimasti feriti in guerra.

I rumors si erano fatti di nuovo molto forti venerdì in occasione del matrimonio della principessa Eugenia, perché Meghan Markle aveva indossato un elegante soprabito di Givenchy che pareva volesse proprio nascondere le forme il più possibile. L'annuncio della gravidanza sarebbe stato dato alla regina Elisabetta proprio durante il ricevimento.

Le voci di una gravidanza della duchessa di Sussex si succedevano da settimane e venerdi' i 'royal watchers' ma anche i milioni di sudditi che, da giorno delle nozze, la seguono adoranti, avevano avuto una robusta conferma dei roumour dal cappottino, coprente e lasciato sbottonato, con cui Meghan si e' presentata alle nozze della principessa Eugenia di York. Alla cerimonia Meghan non si e' mai tolta il soprabito blue-navy firmato Givency, e ieri, quando e' stata fotografata all'aeroporto di Sydney, portava con se', stretto tra le braccia, due vistose cartelle. Proprio al matrimonio, nel castello di Windsor, della principessa Eugenia, i due hanno dato la notizia alla regina, al principe Carlo e al resto della Famiglia Reale.

La Duchessa di Sussex Meghan Markle si è presentata da sola, elegantissima e sorridente senza il marito Harry, all’apertura di "Oceania" alla Royal Academy of Arts. Meghan Markle indossava un abito total black di Givenchy, con spacco, maniche trasparenti e linee morbide. Scelta, questa, che subito ha alimentato i rumors su una possibile gravidanza: l'abito non attillato è stato scelto per nascondere una gravidanza agli inizi? Meghan Markle indossava anche un paio di scarpe nere, con fiocco e tacchi a spillo.

Quello dell'abito non è comunque il solo indizio che i fan della royal family citano a sostegno della tesi che Meghan Markle possa essere incinta. Anche i capelli sono al centro dell'attenzione: questa settimana Meghan Markle ha fatto due apparizioni pubbliche e in entrambi i casi ha optato per una nuova acconciatura.

Conosciuta per le sue onde inconfondibili o per il suo "messy bun" (chignon spettinato), Meghan Markle in questi ultimi giorni ha invece optato per una piega liscissima e Cosmopolitan Uk lo ha subito additato come trucco per nascondere la sua gravidanza, ovvero per togliere l'attenzione dei media e dei cittadini dalla sua pancia.

Meghan Markle lancia libro di cucina scritto da vittime dell'incendio della Grenfell Tower

La neo duchessa Meghan Markle debutta nella sua prima iniziativa benefica personale da quando è entrata a far parte della famiglia britannica. La moglie del principe Harry ha lanciato oggi un libro ricette scritto da sopravvissute dell'incendio della Grenfell Tower che l'anno scorso causò la morte di 72 persone a West London. Il libro "celebra il potere della cucina nell'unire assieme le comunità" dichiara la duchessa del Sussex Meghan Markle in un video che lancia il ricettario, di cui ha scritto la prefazione. "Mescolare identità culturali sotto un tetto condiviso, crea uno spazio di normalità", aggiunge l'ex attrice Meghan Markle. I proventi della vendita del libro andranno alla Hubb Community Kitchen, il gruppo che si è formato l'estate scorso presso il centro culturale islamico Al Manaar per preparare cibo destinato agli scampati al disastro. Le 50 ricette provengono dalle cucine di paesi europei, nordafricani, del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Un comunicato della famiglia reale spiega che Meghan Markle si è recata più volte privatamente nel centro dopo averlo visitato per la prima volta in gennaio. Il progetto del libro è stato finanziato dalla Royal Foundation, un ente benefico istituito dai principi William e Harry assieme alle loro mogli Kate e Meghan.