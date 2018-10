Meghan Markle incinta, l'annuncio crea tensioni nella Royal Family? Rumors

Meghan Merkle e Harry, il royal baby crea tensioni nella famiglia reale? RUMORS

L'annuncio molto atteso alla fine e' arrivato, mettendo fine alle voci che si rincorrevano da settimane: il principe Harry e la moglie Meghan Markle attendono il loro primo figlio che arrivera' nella primavera 2019. La bella notizia e' stata comunicata Harry e Meghan Markle alla regina Elisabetta II e alla Famiglia Reale venerdi' scorso, in occasione del matrimonio della principessa Eugenia di York. La tempistica dell'annuncio non sembra essere piaciuta pero' a Sarah Ferguson e al principe Andrea, i genitori della sposa: entrambi, in coincidenza con la comunicazione di Kensington Palace sull'arrivo di un nuovo royal baby hanno postato tweet, rispettivamente sul matrimonio della figlia e sul compleanno della ex moglie, senza mai nominare Harry, Meghan Markle o la gravidanza.

Un canguro di peluche con il suo cucciolo e un paio di mini stivali di una nota azienda australiana: il principe Harry e la moglie Meghan Markle, a Sydney prima tappa del loro tour cominciato lunedi' in Australia, hanno ricevuto i primi regali per il bebe' in arrivo. E proprio in Australia, si e' intravisto per la prima volta il pancino della duchessa, malcelato in un tubino mozzafiato bianco, firmato dalla designer australiana Karen Gee. I duchi hanno avuto un'accoglienza entusiastica in Australia, il paese che hanno scelto per rendere noto che Meghan Markle era incinta: Kensington Palace ha dato l'annuncio, poche ore dopo il loro sbarco, dopo un viaggio su volo commerciale, a Sydney. In visita dello zoo di Taronga, i duchi di Sussex hanno avuto un incontro ravvicinato anche con due cuccioli di koala battezzati Harry e Meghan Markle in omaggio alla loro unione. "Siamo pronti e cosi' eccitati di unirci al club", ha detto Meghan Markle, in chiacchiere con un noto presentatore tv locale, quando questi le ha detto che serve "una sacco di energia" per tirare su i figli.

Ieri in Australia Meghan Markle ha indossato un abito aderente color panna che ha mostrato per la prima volta il "pancino". Proprio la 'mise' della duchessa di Sussex a quelle nozze aveva avvalorato l'ipotesi di una sua gravidanza: cappottino blu navy coprente e lasciato sbottonato. La regina si e' detta deliziata per l'arrivo del nuovo nipote, che sara' il settimo in linea di successione al trono. Anche la madre di Meghan, Doria Ragland, ha fatto sapere di essere "molto felice" e di "non vedere l'ora di dare il benvenuto" al suo primo nipote. Non e' chiaro invece se sia stato informato il padre di Meghan, che nel passato ha dato qualche grattacapo all'attrice.

Congratulazioni sono arrivate anche dalla premier, Theresa May, e dall'arcivescovo di Canterbury. Intanto, Harry e Meghan hanno appena cominciato da Sydney il loro primo impegno internazionale in coppia come rappresentanti di 'The Firm', come viene chiamata la famiglia reale.

"Le Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Sussex sono molto lieti di annunciare che la Duchessa del Sussex si aspetta un bambino nella primavera del 2019". L'annuncio è arrivato ieri mattina sui social di Kensington Palace.

"Le loro altezze reali - continua Kensington Palace su Twitter - hanno apprezzato tutto il sostegno che hanno ricevuto da persone di tutto il mondo dal loro matrimonio di maggio e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico". L'annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui la coppia, seguitissima da paparazzi e fan, e' sbarcata in Australia, per un tour di due settimane, in cui presenzieranno agli Invictus Games, i giochi sportivi in 11 specialita' per veterani e reduci rimasti feriti in guerra.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

Foto Instagram kensingtonroyal Guarda la gallery