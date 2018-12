Meghan Markle 'incoronata' icona stile 2018. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle 'incoronata' icona stile 2018, tra le 10 meglio vestite. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle e' stata incoronata icona di stile da Vogue: e' stata inserita tra le dieci star meglio vestite del 2018. Insieme a lei nella top ten ci sono le 'colleghe' attrici Emma Stone, Saoirse Ronan, Zoe Kravitz, Zendaya e Tracee Ellis Ross, cantanti del calibro di Lady Gaga e Rihanna, ma anche la top model 'plus size' Paloma Elsesser e la ex modella britannica di origini cinesi Gemma Chan. Come si legge sulla rivista, Meghan e' stata scelta per lo "spirito moderno che lei e il principe Harry stanno inculcando nella monarchia britannica". Dall'abito firmato Givenchy indossato al matrimonio fino agli outfit sfoggiati in occasione del primo viaggio all'estero come duchessa di Sussex, l'ex attrice americana non ha sbagliato un colpo e ora, sottolinea Vogue, "sta rivitalizzando gli abiti premaman".

Gb: padre Meghan chiede riconciliazione, "non la sento da nozze". ROYAL FAMILY NEWS

"Ti amo molto, sei mia figlia e voglio davvero sentirti. Qualunque siano le divergenze, dovremmo riuscire a risolverle": e' l'accorato appello alla riconciliazione lanciato da Thomas Markle alla figlia Meghan, duchessa di Sussex, in diretta da San Diego (California) all'emittente 'ITV's Good Morning Britain'. Thomas assicura che scrive alla figlia "un messaggio ogni giorno", le ha inviato "lettere senza ricevere alcuna risposta, senza essere riuscito a parlarci" da quando si e' sposata col principe Harry lo scorso maggio, e assicura di non capire perche' si stia "negando". Thomas Markle aveva partecipato alle nozze e si era giustificato annunciando che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento al cuore. Tuttavia erano circolate fotografie che lo mostravano impegnato in attivita' collegate al matrimonio, come farsi prendere le misure per un nuovo abito. "Per questo incidente mi sono scusato 100 volte. Non mi pare sia utile essere evitato, e' ridicolo", ha aggiunto nella sua prima intervista da quando la figlia ha annunciato di essere incinta, lo scorso ottobre. Di lei racconta che "e' sempre stata una persona molto controllata, ma non e' mai stata cosi' scortese". Precisando di non essere stato pagato per rilasciare l'intervista, Markle ha deplorato che la coppia reale "si sia fatta influenzare dalla stampa" per quanto lo riguarda, "credendo a quello che viene pubblicato". Tuttavia il 74enne, che non ha mai incontrato il suo genero, si dice "fiducioso" di poter conoscere il futuro nipotino, atteso per la prossima primavera. Meghan "sara' un'ottima madre e forse le cose si ammorbidiranno un pochino e ci rimetteremo nuovamente in contatto", ha auspicato l'uomo, concludendo il suo appello alla figlia: "Siamo una famiglia. Per favore mettiti in contatto con me".