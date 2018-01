Meghan Markle insulti: il leader Ukip Bolton molla la fidanzata. Caos Markle

Meghan Markle insultata, il leader Ukip Bolton lascia la fidanzata





Il leader del partito britannico anti-Ue Ukip, Henry Bolton, ha lasciato la sua fidanzata - l'ex modella 25enne Jo Marney - dopo i commenti razzisti fatti da quest'ultima nei confronti della futura consorte del principe Harry, Meghan Markle, come scrive la Bbc online.





Ma non si placa la bufera sul leader dell'Ukip, Henry Bolton, dopo che la 25enne fidanzata Jo Marney e' stata sospesa dal partito britannico antieuropeo per messaggi razzisti nei confronti di Meghan Markle, futura sposa del principe Harry, pubblicati dal Daily Mail. Secondo diversi membri del partito la sospensione non basta e la giovane dovrebbe essere espulsa, mentre un europarlamentare del partito, Bill Etheridge, ha attaccato direttamente Bolton, affermando che il leader "inesperto" dovrebbe essere mandato via.





E il presidente dell'Ukip Paul Oakden, interpellato dalla Bbc sul futuro di Bolton, ha affermato che Bolton "ha difficili decisioni da prendere", "intende prendere queste decisioni oggi e sono sicuro che qualunque cosa faccia sara' nel migliore interesse del partito". Marney si e' scusata, dicendo che i messaggi sono stati estrapolati dal contesto. Il tabloid ha pubblicato i messaggi inviati a una amica tre settimane prima di avviare la sua relazione con Bolton, affermando che Meghan Markle "macchiera' la nostra famiglia reale" con il "seme" e "la prossima volta sara' quella di primo ministro musulmano. E di un re nero".

In un comunicato, Marney, assumendosi le responsabilita' "dell'offesa che hanno prodotto" le sue parole, ha anche lamentato che le sue affermazioni su Meghan Markle sono state "deliberatamente esagerate per farne un caso". Bolton, 54 anni, terzo leader eletto dall'Ukip dopo che Nigel Farage si e' dimesso nonostante la vittoria nel referendum del 2016 sulla Brexit, ha fatto scandalo per la sua decisione di lasciare la moglie e fidanzarsi con Marney.